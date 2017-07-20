AK Parti'de boşalan 2 koltuğun yeni sahipleri belli oldu
65. hükümette yapılan kabine değişikliği sonrası AK Parti'de boşalan 2 koltuğa oturacak yeni isimler belli oldu.20 Temmuz 2017 Perşembe 10:22
Dün Adalet Bakanlığı koltuğuna AK Parti'nin Genel sekreterliğini yapan Abdulhamit Gül'ün oturmasından sonra boşalan genel sekreterlik koltuğuna Ankara Milletvekili AK Parti Sivil Toplum ve Halkla ilişkiler Başkanlığı yapan Fatih Şahin getirildi.
Fatih Şahinden boşalan AK Parti Sivil Toplum ve Halkla ilişkiler Başkanlığı'na ise Eskişehir Milletvekili Harun Karacan getirildi.