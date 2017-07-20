Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AK Parti'de boşalan 2 koltuğun yeni sahipleri belli oldu

65. hükümette yapılan kabine değişikliği sonrası AK Parti'de boşalan 2 koltuğa oturacak yeni isimler belli oldu.

20 Temmuz 2017 Perşembe 10:22
AK Parti'de boşalan 2 koltuğun yeni sahipleri belli oldu

Dün Adalet Bakanlığı koltuğuna AK Parti'nin Genel sekreterliğini yapan Abdulhamit Gül'ün oturmasından sonra boşalan genel sekreterlik koltuğuna Ankara Milletvekili AK Parti Sivil Toplum ve Halkla ilişkiler Başkanlığı yapan Fatih Şahin getirildi.

Fatih Şahinden boşalan AK Parti Sivil Toplum ve Halkla ilişkiler Başkanlığı'na ise Eskişehir Milletvekili Harun Karacan getirildi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 10:22
  1. AK Parti
  2. Harun Karacan
  3. Fatih Şahinden
  • Muhammedin ümmetiMuhammedin ümmeti20 dk önce
    Reis yalnız. Fetö temizliği yapmazsa parti küçülür.
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Doç. Dr. Özpolat: Kanser 50 yıl içinde çözülmüş olacak
  1. Doç. Dr. Özpolat: Kanser 50 yıl içinde..
  2. Muğla'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
  3. Bakanlar kurulu değişti tartışmalar..
  4. Kastamonu’da araçların camları..
  5. Mahkeme heyetine küfür eden FETÖ..
  6. Almaya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için..
  7. RTÜK 5 televizyon kanalının lisansını..
  8. Boğulmak üzere olan yavru geyiği..
  9. Kurtulmuş: ABD'nin FETÖ'yü terör..
  10. Sahte kimlikle yakalanan savcıdan..
  11. Sow sürprizi! 2 gün içinde...
  12. Sahte kimlikle yakalanan savcı..
  13. Türk hava sahasından 18 saniyede bir..
  14. Galatasaray Beşiktaşlı futbolcunun..
  15. Suikast girişimi davasında ara karar..
  16. 'Amerika'nın artan üretimi enerji..
  17. Anne sütü almayan bebeklere dikkat
  18. Galatasaray'da kaleye eski Fenerbahçeli
  19. Rus yetkili Sergey Çemezov S-400'lerin..
  20. Ablukacı ülkeler Katar sorununda..
'Hero’nun şifresi çözüldü... 'Kahraman' değilmiş! İşte yeni çözümü
'Hero’nun şifresi çözüldü... 'Kahraman' değilmiş! İşte yeni çözümü
Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!
Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!
Artık devletin kasasında! İşte dudak uçuklatan o para…
Artık devletin kasasında! İşte dudak uçuklatan o para…
Suudi Arabistan BAE ile birlikte Yemen'i vurdu!
Suudi Arabistan BAE ile birlikte Yemen'i vurdu!