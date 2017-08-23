AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı Mahmut Çetin istifa etti

AK Parti’de Ağrı ve Hakkari İl başkanlarının ardından Gelibolu ilçe başkanı da görevinden istifa etti.

Gelibolu İlçesi'nde 10 ay önce 26 Ekim 2016'da göreve başlayan AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı Mahmut Çetin, görev süresi bir yılı dolmadan istifa etti. Başkan Çetin, 26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ilçe kongresi öncesi istifa etme sebebini ise, "Gördüğüm lüzum üzerine" diye açıkladı.