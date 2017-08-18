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AK Parti Aksaray İl Başkanı istifa etti

AK Parti Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

18 Ağustos 2017 Cuma 10:53
AK Parti Aksaray İl Başkanı istifa etti

AK Parti’de Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca’nın önceki gün istifa etmesinin ardından Hakkâri, Şırnak ve Muş il başkanları da istifa etmişti. Son istifa eden isim ise AK Parti Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay oldu. 

Başkan Karatay, yaptığı yazılı açıklamada, “20 Aralık 2014 tarihinden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Başbakanımızın ve halkımızın teveccühü ile Aksaray il başkanlığı görevini deruhte ediyorum. Bu süreçte Aksaray il teşkilatı olarak 7 haziran ve 1 kasım seçimlerinden ve tarihi 16 Nisan referandumundan alnımızın akıyla çıktık hamdolsun. Bu süreçte yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Rabbime bize böyle dostlar nasip ettiği için bize böyle dava arkadaşları nasip ettiği için hamdediyorum. 20 Aralık 2014 tarihinden bugüne taşımaktan şeref duyduğum, onur duyduğum il başkanlığı görevini Rabbimin ve milletimizin emaneti olarak görüp gücümüz yettiğince yerine getirmenin gayreti içinde olduk. AK Parti bu milletin varlık ve yokluk mücadelesinin bugün için ete kemiğe bürünmüş organize olmuş halidir. Bu kutlu mücadelede liderimiz, Başkomutanımız, Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bir ekibin parçası olduğumuz için ve millete ümmete hizmet yolunda bize yorulmayı, çabalamayı, koşturmayı nasip eden Allah'a hamdolsun.

Millet olarak tarihi olaylara şahitlik ettiğimiz bu günlerde, FETO yapılanmasının her türlüsü açığı gizlisi kriptosu mahremi gibi... Mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da bütün şiddetiyle devam edecektir. Savaşımız kuklalarla değil kuklacıyladır. Sayın Cumhurbaşkanımız FETÖ ihanet yapılanması ile mücadelesinde asla yalnız kalmayacaktır. 16 yıl önce bu milletin aziz evladı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bayrağı acılan ve adına AK Parti ismi verilen partimiz milletin varlık yokluk mücadelesi ile beraber gönülleri şehirleri zihinleri mamur etmiştir. Bundan sonra da her daim kendini yenileyerek, dik durup eğilmeyerek, hep genç kalarak bu aziz milletimize hizmet etmeye devam edecektir. Bu vesileyle önümüzdeki kongre sürecinde il başkanlığına aday olmayacağımı ifade etmek istiyorum. Bu emaneti tarafıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çalışmalarımızda destek olan Başbakanımız Sayın Binali Yıldırıma, Teşkilat Başkanımız Sayın Mustafa Ataş’a, Grup Başkan Vekilimiz İlknur İnceöz’e, Milletvekillerimiz Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serdengeçti’ye, Ali Rıza Alaboyun, Ruhi Açıkgöz, Ahmet Yaşar’a, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza ve teşkilatımızın fedakar yöneticilerine ve hassaten 3 yıl boyunca yalnız bırakmayan il yönetim kurulu üyelerime ayrı ayrı teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum.

Ve son bir teşekkürü de Aksarayımızın güzide insanları hemşehrilerimize yapmak istiyorum. Partimize ve vatanına sahip çıkarak bizleri her platformda zirveye çıkaran aziz hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki süreçte partimizin neferi olarak şahsım ve yönetim kurulu üyelerimin ülkemiz ve şehrimiz için aynı tempoyla ve azimle çalışmaya devam edeceğimizi ve partimizin emrinde olacağımı belirtmek isterim” dedi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 10:53
  1. Aksaray
  2. AK Parti Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay
  3. FETÖ
  4. AK Parti istifa
  • DenizDeniz37 dk önce
    Sahte.... yağcı ,düzenbaz seni...
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Hakkiyla halka hizmet edenden,koltuga yapismayip ahiretini unutmayan,diger musluman kardesini de dusunen her yoneticiden allah cc razi olsun .
  • AliAli1 sa önce
    Ula bilmesek yutturacaktın ama bırakmanda iyi
  • allahin adaletiallahin adaleti1 sa önce
    Boşuna takla atma birader ya istifa edeceksin dediler yada görevden alınacaksin suçun mu ne feto ye bulastinn ne zaman mı 17_25 öncesi sonuç mu ne herkes kirlendi bir yukarı tabaka temiz kaldı çünkü onlar aldandı çünkü onlar yanildi çünkü onlar ne istedi vermedi çünkü onlar kendilerini yaktıkları gibi kendilerine inanan insanları da ateşe attı ama şimdi temizlik zamanı demi başkan ...ne demiş şair insanlık olur yalakalık baki kalır menfaat için yapmayacağınız şey yok sizin siyasiler Allah büyük ve bilendir
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