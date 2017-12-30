Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AK Parti'de bir il başkanı daha istifa etti

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, partisinin Pazar günü gerçekleştirilecek İl Kongresini iptal edilmesinin ardından istifa ettiğini duyurdu.

30 Aralık 2017 Cumartesi 08:09
AK Parti'de bir il başkanı daha istifa etti

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı İl Kongresi’nin iptal edilmesinin ardından yazılı bir açıklama yaparak istifa ettiğini duyurdu.

Dün akşamdan itibaren İl Kongresinin üzerinde çeşitli spekülasyonlar yapıldığını ve bu şekilde AK Parti’nin yıpratılmaya çalışıldığını ifade eden Doğanay, “Buna göreve geldiğim ilk gün de müsaade etmedim, bu gün de etmem, yarın da asla etmeyeceğim. Çünkü karanlıklar aydınlansın, yakın ışıkları diyen bir yiğit Anadolu evladı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davasının sevdalısıyım. İşte bu noktada da ismim üzerinden bu davanın yıpratılması şahsımı derinden yaralayacaktır. Dünden beri yaşanan süreci hem genel merkezimle hem de kendi iç dünyamda değerlendirirken, artık emaneti teslim etme vaktinin geldiği kararını aldım. Bugün itibariyle 2,5 yıldır onurla, gururla yürüttüğüm AK Parti İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum” dedi.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 08:09
  1. AK PARTİ
  2. istifa
  3. SİYASET Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    80 bin personelle dev operasyon! Bin 187 kişi…
    1. 80 bin personelle dev operasyon! Bin..
    2. Napoli, yeni yıla lider giriyor
    3. AK Parti'de bir il başkanı daha istifa..
    4. Fransa Savunma Bakanı Florence iki..
    5. Meteorolojiden üç il için kuvvetli..
    6. İstanbul Beşiktaş'ta bomba alarmı!
    7. Mısır'daki kilise saldırıyı terör..
    8. Polis karakoluna EYP atan 5 terörist..
    9. Fatih'de 5 katlı binada yangın paniği
    10. Adana’da hırsızlar suçüstü polislere..
    11. Küçükçekmece'de silahlı kavga
    12. İran karışınca Amerika'ya gün doğdu!
    13. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar..
    14. Rus üssüne füzeli saldırı.....
    15. Milyonları ilgilendiren karar Resmi..
    16. Zıplaya zıplaya kubbeyi çökerttiler
    17. Yalnız yaşayan adamı evde bıçaklayarak..
    18. Yoksula istihdam teşviki 1 Ocak’ta..
    19. Yerli projeler tam gaz devam
    20. Arabulucukta 2018 ücret tarifesi..
    Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
    Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
    Asgari ücret belli oldu!
    Asgari ücret belli oldu!
    2018 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam oranı
    2018 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam oranı
    Arap turistler akın ediyor! Saati 200 lira… İzdiham oldu
    Arap turistler akın ediyor! Saati 200 lira… İzdiham oldu
    Şok! Kahraman ilan edilmişti… FETÖ’cüyüm dedi! Teslim oldu
    Şok! Kahraman ilan edilmişti… FETÖ’cüyüm dedi! Teslim oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 30.12.2017
    İran bir anda karıştı… ‘Ölüm’ sloganları atılıyor!
    İran bir anda karıştı… ‘Ölüm’ sloganları atılıyor!
    Türkiye, İran'ı ikiye katladı
    Türkiye, İran'ı ikiye katladı