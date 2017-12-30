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AK Parti'de bir il başkanı daha istifa etti

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, partisinin Pazar günü gerçekleştirilecek İl Kongresini iptal edilmesinin ardından istifa ettiğini duyurdu.

30 Aralık 2017 Cumartesi 01:02
AK Parti'de bir il başkanı daha istifa etti

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı İl Kongresi’nin iptal edilmesinin ardından yazılı bir açıklama yaparak istifa ettiğini duyurdu.

Dün akşamdan itibaren İl Kongresinin üzerinde çeşitli spekülasyonlar yapıldığını ve bu şekilde AK Parti’nin yıpratılmaya çalışıldığını ifade eden Doğanay, “Buna göreve geldiğim ilk gün de müsaade etmedim, bu gün de etmem, yarın da asla etmeyeceğim. Çünkü karanlıklar aydınlansın, yakın ışıkları diyen bir yiğit Anadolu evladı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davasının sevdalısıyım. İşte bu noktada da ismim üzerinden bu davanın yıpratılması şahsımı derinden yaralayacaktır. Dünden beri yaşanan süreci hem genel merkezimle hem de kendi iç dünyamda değerlendirirken, artık emaneti teslim etme vaktinin geldiği kararını aldım. Bugün itibariyle 2,5 yıldır onurla, gururla yürüttüğüm AK Parti İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum” dedi.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 01:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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