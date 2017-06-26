AK Parti’de bayramlaşma

Ramazan Bayramı vesilesiyle partiler arasında bayramlaşma yapıldı. Hür Dava Partisi (HÜDAPAR), Saadet Partisi (SP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Demokratik Sol Parti (DSP) ve Demokrat Parti (DP) heyetleri, sırasıyla AK Parti Genel Merkezine bayram ziyaretinde bulundu. HÜDAPAR’dan Genel Başkan Yardımcısı Şehzade Demir, Ankara İl Başkanı Enver Yıldırım ve Etimesgut İlçe Başkanı Faysal Öztürk’ten oluşan heyet, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ve beraberindeki heyet tarafından ağırlandı. Daha sonra Saadet Partisi (SP) AK Parti’ye gelen bir diğer parti oldu. Partiyi Genel Başkan Yardımcısı Atik Aldağ ve Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt temsil etti. BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, MKYK üyeleri Hikmet Karaca ve Cihan Ökden’den oluşan BBP heyetinin yanı sıra DSP Genel Başkan Yardımcıları Hasan Oğultürk ve İbrahim Yumuşak ile Parti Meclis Üyesi Erdinç Özdil’den oluşan DSP heyeti de AK Parti’ye ziyarette bulundu. Tüm günlerin bayram tadında geçmesini arzu ettiklerini dile getiren DSP heyeti, tüm partilerin bu günlere ehemmiyet vermesini dilediklerini belirttiler.

"Türkiye’de ne olursa olsun çözüm merceği her zaman siyasettir"

Son olarak Demokrat Parti’den Genel İdare Kurulu üyeleri Bahadır Ulusoy, Gülhan Eroğlu ve Adem Bölükbaşı’nı ağırlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin, bayramın İslam dünyasının birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, kurtuluşuna vesile olmasını dileyerek, “Kendilerine borçlu olduğumuz şehitlerimize rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun, gazilerimize sağlık sıhhat diliyoruz. Bayramlar asgari müştereklerde buluştuğumuz, dayanışma duyguları etrafında toplumların bir araya geldiği, kırgınlıkların rafa kaldırıldığı müstesna günledir. Bütün bir yılın bayram sevinci içerisinde geçmesini diliyoruz. Terörle mücadele ve ekonomik konularda önemli mücadeleler veriyoruz. Zor bir dönemden geçtiğimizin farkında ve bilincindeyiz, sorumluluklarımızın ve üzerimizdeki vazifelerin ağırlığının da farkındayız. Bütün bunların üstesinden gelebilecek güce, potansiyele sahip olduğumuzu da biliyoruz. Bu manada siyasi partilerin ülke sorunlarının çözümündeki katkıları da önemli, sadece parlamentoda temsil edilen değil tüm siyasi partilerin olumlu yaklaşımları çok önemli. Umarım bugüne kadar sürdürdüğümüz mücadeleye devam ederiz. Bütün mağdur milletlerin ümitlerinin Türkiye olduğunun da bilincindeyiz” şeklinde konuştu.

Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Ulusoy da, "Türkiye’deki 15 Temmuz’u hariç tuttuğumuz askeri darbelere maruz kalmış bir siyasi partinin temsilcileriyiz. 15 Temmuz’u yaşamaya başladığımız andan itibaren genel merkezimizde toplanarak ’ne yapabiliriz’ diye bir fikir alışverişinde bulunduk. Allah bir daha öyle bir günü bu ülkeye hiçbir şekilde yaşatmasın. Türkiye’de ne olursa olsun çözüm merceği her zaman siyasettir, siyasetçiler de bunun için var. Herkesin işini yapması gerektiğine inanan bir davanın temsilcileriyiz. Birlik ve beraberlik içinde nice bayramları niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti basın mensuplarının bayramını kutladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Kadın Kolları Mali ve İdari İşler Başkanı Pınar Doğan Aksoy, Gençlik Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mustafa Özbey ve MKYK üyesi Asuman Erdoğan’dan oluşan heyet, siyasi parti ziyaretlerinin bitiminde basın mensuplarıyla da tek tek bayramlaşarak, güzel bayramlara kavuşma temennisinde bulundu.