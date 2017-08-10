AK Parti'de 4 il başkanı çekileceğini duyurdu!

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti'de metal yorgunluğuna yönelik çalışmaları anlattı. Ataş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak raporun ayrıntılarını paylaştı.

4 İL AÇIKLADI

Ataş, il teşkilatlarıyla ilgili olarak "4 ilimiz yeni dönemde aday olmayacaklarını açıkladılar; Yozgat, Uşak, Karaman ve Bursa il başkanlarımız." dedi.

HEDEF METAL YORGUNLUĞUNU ATMAK

İlçe teşkilatlarındaki değişikliklere değinen Ataş, "300 üzerinde, 350 kadar ilçede değişiklik yapılması talebi var. Biz 200 ilçe başkanımızı yakın zamanda değiştirmiştik bu sürece kadar. Bu ne demek oluyor, 970 ilçenin yüzde 50'si civarında değişiklik söz konusu oluyor." diye konuştu.

AK PARTİ İLÇELERİNDE YÖNETİM YARI YARIYA DEĞİŞECEK



"Yorgunluk belirtileri olanlar, ayak uyduramayanlar kendi şahsi çıkarları için siyaset yapmaya çalışanlar önceliği millete hizmet anlayışına çekmek durumundalar" diyen Ataş, il başkanları ile ilgili olarak, aday olmayacaklarının sayısının kendiliğinden artabileceği gibi, parti yönetiminin de il başkanlarına "bırakın" diyebileceğini söyledi.

TEMEK KRİTERLER; LİYAKAT, EHLİYET, EMNİYET, DÜRÜSTLÜK

Süreçte sivil toplum kuruluşları ile istişareler yapılacağını aktaran Ataş, bölgenin demografik yapısına ve meslek dağılımına dikkat edileceğini belirterek, 18-25 yaş arası gençlere ve kadınlara daha çok yer verileceğini de altını çizdi.

GÜVENLİK SORGULARI YAPILIYOR

Ataş, görüşmelerin hem Genel Merkez'de, hem de teşkilatlarda sürdüğünü belirterek, görev alacak kişilerin güvenlik sorgularının da yapıldığını söyledi.

PARTİDE TARTIŞILMAZ 1 KİŞİ VAR

"AK Parti'de tartışılmaz ve vazgeçilmez bir kişi vardır, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır" diyen Ataş, Erdoğan dışında herkesin tartışılabilir ve değerlendirmeye tabi tutulabilir olduğunu belirtti.

GEÇMİŞTE YÖNETİMDE GÖREV ALANLAR İLE TEK TEK GÖRÜŞÜLDÜ

AK Parti'de geçmişte görev alan isimlerin hepsi ile tek tek görüşüldüğünü söyleyen Ataş, il başkanları, milletvekilleri, bakanlar ile de görüşmeler yapılığını söyledi.

RAPOR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

Hazırlanacak raporun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağın söyleyen Ataş, "Hepsi bir rapor haline dönüşecek ve sayın genel başkanımıza il il arz etmiş olacağız. İlçe ilçe arz etmiş olacağız. Genel başkanımızın talimatı doğrultsunda da gereken yerde değişiklikleri yapacağız.



Rapor doğrultusunda AK Parti'nin 'omurgamız' dediği teşkilatları da yenilenerek 2019 için hazırlıklar tamamlanmış olacak.

HABERTÜRK