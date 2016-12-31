AK Parti'de 34 kişi FETÖ'den ihraç edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, partide 34 kişinin Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle ihraç edildiğini bildirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, çarşamba günkü AK Parti MYK toplantısında yapılan sunumla ilgili bilgi verdi.
Erol Kaya, FETÖ ile mücadele kapsamında, 58 belediye başkanı ve 608 belediye meclis üyesi hakkında işlem yapıldığını belirtti. Belediye başkanlarından 7, meclis üyelerinden de 27 isimin ihraç edildiğini ifade etti.
Erol Kaya meclis üyelerinden 25'inin işlemlerinin sürdüğünü, 68'inin ise takip aşamasında olduğunu kaydetti.