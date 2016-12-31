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AK Parti'de 34 kişi FETÖ'den ihraç edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, 34 kişinin Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı tespit edildiğini ve partiden atıldığını söyledi.

AK Parti'de 34 kişi FETÖ'den ihraç edildi
Eklenme: 31 Aralık 2016, 11:43
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, partide 34 kişinin Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle ihraç edildiğini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, çarşamba günkü AK Parti MYK toplantısında yapılan sunumla ilgili bilgi verdi.

Erol Kaya, FETÖ ile mücadele kapsamında, 58 belediye başkanı ve 608 belediye meclis üyesi hakkında işlem yapıldığını belirtti. Belediye başkanlarından 7, meclis üyelerinden de 27 isimin ihraç edildiğini ifade etti.

Erol Kaya meclis üyelerinden 25'inin işlemlerinin sürdüğünü, 68'inin ise takip aşamasında olduğunu kaydetti.

 
EtiketlerFetullahçı Terör ÖrgütüErol KayaAK Parti ihraç
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seren çetin

teröristniye ilan etmedinizihraç edildi diye haber yapmanız gerekiyorbukadar mıakpdençıkan

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İmdat koçer

I.melih gökçeğe ne zaman sıra gelecek....

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Talat Aktas

Dere geçilirken at değiştirilmez demişti Cumhurbaşkanı . Demekmiş derenin kenarına varıldı

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Onur

Ya bu cemaatle zaten 70 milyonun uzakdan yakindan bir irtibati var. Unuttular gel hocam bitsin bu hasretlik dedikleri gunleri. Devlet bahceli siz okyanus otesinden akilla hareket ediyorsunuz dediginde bahceliye neler dediler hatirlayin. Hoca partiler ustu bir insandir dediler. Ben bir mhp li olarak hicbirzaman partimin cizgisinden ayrilmadim cok sukur. Hoca partiler ustu insandir gel bitsin bu hasretlik diyenlerdir ulkeyi bu cikmazlara sokup zarara ugratanlar. Pkk konusundada aynisi yapildi bahceli zirvalamayin dedi teroristle cozum olmaz muzakere olmaz dedi bahceliye ne laflar soylediler en sonunda donup dolasip cozum surecini bitirip mucadele sureci baslattilar. Bu ulke akp nin deneme tahtasi degil kardesim birsuru sehit verdik sivillerimizi kaybettik tamam vatan icin bir okadar daha veririz hic onemli degil ama ben akp nin basit ve yanlis politikalari icin 1 sehit bile vermek istemiyorum artik.

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İhsan ilgin

Sıra bakalım belediye başkanlarına ne zaman sıra gelecek mesele afyonda yaşayan herkez bilir belediye başkanının bunlarla içli dışlı oldugunu

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davud

Ya fetö ile diyaloğu olmayan kaç Akplivardır.Akpnin

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Recep Abanoz

Başlamak bitirmenin yarısıdır. Vira bismillah. Nihayet. Allah kolaylık vetsin.

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seren çetin

aslındabuna kendileri bile inanmıyor

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Mesut sarp

Koca partiden sadece 27 kişi, cidden ! inanılır olabilmek icin önce kendi evini temiz tutacaksin...

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