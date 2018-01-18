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AK Parti'de 3 yeni atama

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Samsun, Diyarbakır ve Bolu il başkanlıklarına atama yapıldığını bildirdi.

18 Ocak 2018 Perşembe 22:35
AK Parti'de 3 yeni atama

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Samsun, Diyarbakır ve Bolu il başkanlıklarına atama yapıldığını duyurdu.

Ataş, partinin bazı il başkanlıklarına yapılan atamaları Twitter'daki hesabı aracılığıyla duyurdu.

Mustafa Ataş, Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Samsun İl Başkanlığına Hakan Karaduman, Diyarbakır İl Başkanlığına Süleyman Serdar Budak, Bolu İl Başkanlığına da Nurettin Doğanay'ın getirildiğini kaydetti.

Atamaların hayırlara vesile olmasını temenni eden Ataş, il başkanlarına ve teşkilata başarı diledi.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 22:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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