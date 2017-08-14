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AK Parti'de 16 yıl coşkusu! Dikkat çeken kareler

AK Parti'nin kuruluşunun 16. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlanıyor.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:35
AK Parti'de 16 yıl coşkusu! Dikkat çeken kareler

AK Parti'nin kuruluşunun 16'ncı yılı Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda düzenlenen etkilinklerle kutlanıyor. Kutlamalar 18:00'de başladı.

AK PARTİ 16 YAŞINDA

Törene Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ve TBMM eski Başkanları Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek de katıldı.

GÜL KATILMADI, MESAJ GÖNDERDİ

Öte yandan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül törene mazeret bildirerek katılmadı. Ancak Gül'ün gönderdiği mesaj, etkinlik başlarken katılımcılara okundu.

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:35
  1. AK Parti'de 16 yıl kutlaması
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Recep Tayyip Erdoğan
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  5. Ahmet Davutoğlu
  6. Bülent Arınç
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