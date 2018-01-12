AK Parti ve MHP'de kritik isimler belli oldu

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti'nin komisyon üyelerini açıklayarak, " Komisyon Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop'un başkanlığında, Adalet Bakanı Gül ve Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan oluşuyor." dedi.

MHP'NİN ÜYELERİ DE BELLİ OLDU

MHP'nin AK Parti ile görüşmeleri yürütecek olan ittifak komisyonunun üyeleri Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı ve Faruk Aksu oldu.MHP Afyonkarahisar milletvekili Mehmet Parsak, MHP'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri arasında da yer alıyordu.