Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AK Parti ve MHP'de kritik isimler belli oldu

AK Parti ile MHP arasında yürütülecek olan ittifak komisyonunun üyeleri belli oldu.

12 Ocak 2018 Cuma 12:07
AK Parti ve MHP'de kritik isimler belli oldu

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti'nin komisyon üyelerini açıklayarak, " Komisyon Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop'un başkanlığında, Adalet Bakanı Gül ve Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan oluşuyor." dedi.

MHP'NİN ÜYELERİ DE BELLİ OLDU

MHP'nin AK Parti ile görüşmeleri yürütecek olan ittifak komisyonunun üyeleri Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı ve Faruk Aksu oldu.MHP Afyonkarahisar milletvekili Mehmet Parsak, MHP'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri arasında da yer alıyordu.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 12:07
  1. ak parti
  2. MHP
  3. ittifak komisyonu
  • aliali31 dk önce
    Sn.Bahçeli son bir haftada yaptığın açıklamalarla ab nin abd nin bizim muhalefetin bizim mandacı medyanın kimyasını bozduya allah senden bin kere razı olsun
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Terör örgütü paçavrasını astı, sınırda skandal görüntü
  1. Terör örgütü paçavrasını astı, sınırda..
  2. Ayağı kırılan oğlunu el arabasıyla..
  3. ''Yeniden Beşiktaş'ı çalıştırmak..
  4. Mehmetçik'in mucizevi kurtuluşu
  5. 98/1 Askerlik yerleri sorgulaması..
  6. Fenerbahçe'ye şok! Yıldız futbolcu..
  7. 'Asıl isim Gül değil, B planındaki..
  8. Terör örgütünün sözde bakanıydı!..
  9. B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?..
  10. AK Parti ve MHP'de kritik isimler..
  11. 7 soruna ev usûlü biri naneli 7 reçete
  12. Ah kalbim.. Nedir bu senden çektiğim?
  13. Açıköğretim öğrencilerine 'kimlik'..
  14. Flaş gelişme! Süper Lig devi Amatör..
  15. Kritik hamle! Yeni bakanlık kuruluyor
  16. Ev alacaklar dikkat! Maliye'den uyarı..
  17. Karlov saldırısında istihbarat..
  18. Karkas et değil, canlı hayvan..
  19. Kanal İstanbul için beş alternatif..
  20. Yatırımcı her sorusuna mutlaka cevap..
'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'
'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'
İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi
Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi
Türkiye, Rusya ve İran arasında gerginlik! Kirli tezgah
Türkiye, Rusya ve İran arasında gerginlik! Kirli tezgah

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
Türkiye ile Rusya'yı birbirine düşüremeyince çıldırdı! ABD'den flaş açıklama
Türkiye ile Rusya'yı birbirine düşüremeyince çıldırdı! ABD'den flaş açıklama
Tesla'dan büyük devrim
Tesla'dan büyük devrim