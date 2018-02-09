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AK Parti ve MHP birleşecek mi? Kurtulmuş açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bir gazetecilerin AK Parti ile MHP arasındaki ittifakla ilişkin sorusuna cevap verdi.

09 Şubat 2018 Cuma 15:51
AK Parti ve MHP birleşecek mi? Kurtulmuş açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, gazetecilerin "Milli mutabakat ittifakı" sorusuna cevap vererek, ''Sayın Bahçeli bize her anlamda destek veriyor. Ancak bu şu manaya gelmiyor: Bu destek, iki partinin artık birleştiği, bütünleştiği ve tek parti haline geldiği anlamına gelmiyor.'' cevabını verdi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 15:51
  1. Numan Kurtulmuş
  2. MHP
  3. Devlet Bahçeli

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