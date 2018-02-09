AK Parti ve MHP birleşecek mi? Kurtulmuş açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bir gazetecilerin AK Parti ile MHP arasındaki ittifakla ilişkin sorusuna cevap verdi.09 Şubat 2018 Cuma 15:51
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, gazetecilerin "Milli mutabakat ittifakı" sorusuna cevap vererek, ''Sayın Bahçeli bize her anlamda destek veriyor. Ancak bu şu manaya gelmiyor: Bu destek, iki partinin artık birleştiği, bütünleştiği ve tek parti haline geldiği anlamına gelmiyor.'' cevabını verdi.
YORUM YAZ