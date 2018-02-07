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Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulasında 'ittifak' görünecek

AK Parti ile MHP arasında kurulan ‘Milli Mutabakat Komisyonu’nun çalışmalarında sona gelindi. Buna göre 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin oy pusulasında, adayların isimleri ile birlikte, o adayı destekleyen partilerin amblemleri de yer alacak. Seçim barajı ise yine yüzde 10 olacak.

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:05
Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulasında 'ittifak' görünecek

AK Parti ile MHP arasında kurulan ‘Millî Mutabakat Komisyonunun’ seçim ittifaklarına imkan veren düzenleme konusundaki çalışmasında sona gelindi. Her iki parti, hem cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de milletvekili seçiminde ittifakı öngörecek düzenlemeler konusunda büyük oranda anlaşma sağlandı. Yerel seçimlerde ittifak görüşülmezken dar bölge seçim sistemi de rafa kaldırıldı.

AYRI PUSULALAR

Edinilen bigiye göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin oy pusulası ile milletvekili seçimleri oy pusulası ayrı olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin oy pusulasında, adayların isimleri ile birlikte, o adayı destekleyen partilerin amblemleri de yer alacak. AK Parti kurmayları, "Sayın Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı zaten. Bu durumda, oy pusulasında Sayın Erdoğan’ın isminin altında hem AK Parti’nin hem de MHP’nin amblemi yer alacak" açıklamasını yaptı.

MİLLETVEKİLİ İTTİFAKI

Milletvekilleri seçimlerinde de yine hangi partilerin ittifak yaptığı pusulada görünecek. İttifak yapan partiler, oy pusulasında kendi amblemleri ile yer alacak. Ayrıca, bu amblemlerin üzerine ittifak yaptıklarını gösterir ayrı bir amblem daha bulunacak. MHP ve AK Parti’nin ittifak çalışmasında seçimlere, her partinin ayrı milletvekili adayı listesi ile girmesi de öngörülüyor. Yerel seçimde ittifak yapılmayacağı kesinleşirken, dar bölge seçim sisteminin de önümüzdeki seçim için rafa kaldırıldığı belirtiliyor.

BARAJ YÜZDE 10

İki partinin yaptığı çalışmada, seçim barajına ilişkin formüller de masaya yatırıldı. Bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan ve ittifak yapan parti sayısı arttıkça seçim barajının yükseldiği sistem de gündeme geldi. Ancak bu sisteminin Türkiye’ye uymayacağı kanaati oluştu. Yüzde 10’luk seçim barajının aynen korunması ve ittifak yapan partilerin barajının da yine yüzde 10 olarak kabul edilmesi üzerinde büyük oranda mutabakat sağlandı. (Türkiye)

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 11:05
  1. AK Parti
  2. MHP
  3. milli ittifak

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