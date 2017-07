AK Parti Teşkilatı Vali Erin ile buluştu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in AK Parti teşkilat yönetim kurulu üyeleriyle tanışmasından sonra AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, teşkilat çalışmaları hakkında bilgi verdi. Teşkilat olarak uzun süredir önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Beyazgül, Türkiye’nin çok kritik zamanlarında mitingler yaptıklarını, seçimlerde hep başarı sağladıklarını ifade ederek, "Tabi en önemli pay halkımızın desteği. Yine bu dönem içerisinde, haktan, hukuktan ve hukukun üstünlüğünden yana bir tavır sergiledik. Dönüşümün, gelişimin hep adaletten ve kalkınmadan yana olması için gayretlerimiz oldu. Gelen bürokrat kardeşlerimiz de hep destek sağladı, aynı düşünceyi paylaştılar. Bundan dolayı da çok bahtiyarız” dedi.

Şanlıurfa’daki sorumluluğumuzun farkındayız

Şanlıurfa’da sorumluluğunun büyük olduğunun farkında olduğunun altını çizen Vali Erin, bir başka sorumluluğunun da bölgenin insanı olarak üstlenmiş olduğunu, bölgedeki yöneticilerin en azından bir kısmının bölgeden olmasını öğrencilik yıllarında da geçmiş görevlerinde arzuladığını ifade etti. Erin, "Özal ile başlayan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile devam eden milletin kendini yönetme, idare etme imkan ve fırsatının tanındığı bu dönemde Mardinli biri olarak Güneydoğunun en önemli şehrine, haydi size veriyoruz, seçilmişler de oradan, atanmışlar da oradan. Teşkilatlarıyla, siyasi partileriyle, milletvekilleriyle memlekete, millete, vatana, bayrağa layık bir yönetim tarzını ortaya koyun diyerek bu fırsatı tanımış oldular. Bu açıdan da hükumetimize ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

Vali Erin, konuşmasının devamında, "Hem Cenab-ı Allah’a karşı mahcup olmamak, hem bizi buralara layık gören devlet büyüklerimize karşı hakkıyla görevimizi ifa etmek hem de bu bölgede yaşayan ve vatanına, bayrağına bağlılığından zerre kadar şüphe duymadığım aziz milletimize karşı mahcup olmadan bir kamu hizmetini ortaya koymamız gerekiyor. Birkaç gündür yoğun şekilde ziyaretçilerimiz oluyor. Hepsinde söylediğim belli başlı bazı hususlar var. Bunları siz de takip etmişsinizdir. Tekrar gibi oluyor ama daha önce görev yaptığımız yerlerde de istişareler, fikir alışverişleri olmuştur. Telefonlar açılır, sorulur. Mutlaka sormuşsunuzdur. Tam bir katılımcılığı esas alan bir yönetim anlayışımız var. Hep birlikte toplumun sosyal ve ekonomik olarak kalkınması, refah düzeyinin artırılmasına yönelik bütün çalışmalarda sizlerle birlikte, mutlaka istişareli bir şekilde görevimizi yürütmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Ziyadesiyle memnun olduk

Bugüne kadar AK Parti teşkilatı ve milletvekilleri olarak çok önemli hizmetlerde bulunduklarını ifade eden Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de, “Ama asıl sevindiğimiz, yıllardır özlemimiz olan buydu. Bölge insanının bölgede idarecilik yapması, halka dokunması, devletle milleti barıştırması bizim en büyük idealimiz ve hedefimizdi. Sizin şahsınızda bizi görmek bizi ziyadesiyle memnun kılmıştır” diye konuştu.

Siyasi irade olarak her zaman Vali Erin’in yanında olacaklarını, Şanlıurfa’nın Vali Erin ile birlikte çok büyük merhaleler kat edeceğine inandığını söyleyen Cevheri, Şanlıurfa’nın sosyal ve ekonomik potansiyelleri, hükümetin yaptığı yatırımlar ile gerçekleşen ve planlanan projeler hakkında bilgiler verdi. Şanlıurfa kırsalında yol, su ve elektrik konusundaki sıkıntıları bir an önce çözüm bekleyen sorunlar arasında olduğuna dikkat çeken Cevheri, Şanlıurfa merkezindeki tugay yerinin de bir an önce boşaltılarak milli park olarak kente kazandırılması gerektiğini, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Cevheri, milletvekilleri, parti teşkilatı, belediyeler ve diğer yöneticilerle büyük bir uyum içinde çalışmaya özen gösteren, bunu ilke edinen Vali Erin’e kabullerinden dolayı teşekkür etti.

AK Parti heyeti, gerçekleşen toplantının ardından topluca hatıra fotoğrafı çektirdi.