AK Parti Sözcüsü Ünal: Bu bir hukuk faciasıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından ABD'de görülen Hakan Atilla davasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"ABD'de kurulan ve Türkiye'nin iç işlerine müdahale anlamı taşıyan kumpas davasından çıkan karar, uluslararası hukukun açıkça ihlalidir, bir hukuk faciasıdır ve yok hükmündedir." ifadesini kullanan Ünal, davanın ABD'de "bir çadır mahkeme" tarafından yürütüldüğünü, hakimi, savcısı, tanığı ve delilleriyle tamamen "FETÖ'nün bir tiyatrosu" olduğunu kaydetti.

Ünal, şunları ifade etti:

"Dava, içerideki gayrı milli unsurların da bir kez daha açığa çıkması bakımından turnusol vazifesi görmüştür.? Türkiye kendisini bağlayıcı olan BM'nin ambargo kararlarına riayet etmiştir. ABD'nin tek taraflı ambargo kararının ise ne Türkiye için ne de başka devletler için bağlayıcı bir hükmü yoktur. Türkiye egemen bir devlettir. Bunun gereklerini de yerine getirmeye muktedirdir.

Dün ulusal ölçekte gerçekleştirilmeye çalışılan 17-25 Aralık yargı darbesinin siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve CHP'sinin bugün 17-25'in küresel versiyonunda yine Türkiye aleyhinde işlevsel bir aparat olarak kullanıldığını görüyor ve bu hususta da takdiri yüce milletimize bırakıyoruz."