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AK Parti Sözcüsü Ünal: Bu bir hukuk faciasıdır

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "ABD'de kurulan kumpas davasından çıkan karar, uluslararası hukukun açıkça ihlalidir, bir hukuk faciasıdır ve yok hükmündedir" dedi.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:33
AK Parti Sözcüsü Ünal: Bu bir hukuk faciasıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından ABD'de görülen  Hakan Atilla davasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"ABD'de kurulan ve Türkiye'nin iç işlerine müdahale anlamı taşıyan  kumpas davasından çıkan karar, uluslararası hukukun açıkça ihlalidir, bir hukuk  faciasıdır ve yok hükmündedir." ifadesini kullanan Ünal, davanın ABD'de "bir  çadır mahkeme" tarafından yürütüldüğünü, hakimi, savcısı, tanığı ve delilleriyle  tamamen "FETÖ'nün bir tiyatrosu" olduğunu kaydetti.

Ünal, şunları ifade etti:

"Dava, içerideki gayrı milli unsurların da bir kez daha açığa çıkması  bakımından turnusol vazifesi görmüştür.? Türkiye kendisini bağlayıcı olan BM'nin  ambargo kararlarına riayet etmiştir. ABD'nin tek taraflı ambargo kararının ise ne  Türkiye için ne de başka devletler için bağlayıcı bir hükmü yoktur. Türkiye  egemen bir devlettir. Bunun gereklerini de yerine getirmeye muktedirdir.

Dün ulusal ölçekte gerçekleştirilmeye çalışılan 17-25 Aralık yargı  darbesinin siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve CHP'sinin bugün 17-25'in küresel  versiyonunda yine Türkiye aleyhinde işlevsel bir aparat olarak kullanıldığını  görüyor ve bu hususta da takdiri yüce milletimize bırakıyoruz."

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 16:33
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