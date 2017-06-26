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AK Parti Sözcüsü Ünal: Birliğimize göz dikerse hesabını sorarız

Türkiye'ye karşı tehditlere işaret eden AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Birisi bayrağımıza, vatanımıza, birliğimize göz dikerse bunun hesabını sorarız" ifadelerini kullandı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 16:15
AK Parti Sözcüsü Ünal: Birliğimize göz dikerse hesabını sorarız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Birisi bayrağımıza, vatanımıza, birliğimize göz dikerse kimse kusura bakmasın, bunun hesabını sorarız" dedi.

Ünal, AK Parti Pazarcık İlçe Teşkilatı tarafından binaları önünde Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devletin önemini vurguladı.

Millete, bayrağa, vatana ve devletin bekasına yönelik 4 yıldır ciddi saldırılar olduğunu ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

"Bize diyorlar ki 'ayrımcılık yapmayın.' Biz ayrımcılık yapmıyoruz. Biz diyoruz ki bu millete, bu bayrağa, bu toprağa, bu vatana ve bu devlete sadakat göstermiyorsan, biz bu millet adına hesabını sorarız. Bunun adı ayrımcılık değil. Birileri bin yıldan beri üzerinde bayram ettiğimiz bu toprakları bizim için yaşanmaz hale getirmek istiyorsa buna izin vermeyiz. Bin yıldır bu topraklarda bayram yapıyoruz. Daha binlerce yıl da bu toprakların üzerinde bayram yapacağız. Alevi, Sünni, Laz, Çerkez, Türk ve Kürt'ü ile her kesimiyle biz bu 4 unsur üzerinde anlaştığımız sürece kardeşiz, biriz, beraberiz."

Ünal, "Birisi bayrağımıza, vatanımıza, birliğimize göz dikerse kimse kusura bakmasın, bunun hesabını sorarız. Sormazsak adam değiliz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 16:15
  1. Türkiye
  2. AK Parti
  3. Ramazan Bayramı
  4. Pazarcık
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