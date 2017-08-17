Ak Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Fehmi Kinay’dan Başkan Arayıt’a ziyaret
Ak Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı, 22-23 ve 24. dönem Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, Günyüzü Belediye Başkanı Remzi Arayıt’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ede Başkan Arayıt, Hasan Fehmi Kinay’ a üzerinde Günyüzü Belediyesi’nin logosu bulunan Eskişehirspor atkısı hediye etti.17 Ağustos 2017 Perşembe 22:37
Ak Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı, 22-23 ve 24. dönem Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, Günyüzü Belediye Başkanı Remzi Arayıt’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ede Başkan Arayıt, Hasan Fehmi Kinay’ a üzerinde Günyüzü Belediyesi’nin logosu bulunan Eskişehirspor atkısı hediye etti.