Ak Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Fehmi Kinay’dan Başkan Arayıt’a ziyaret

Ak Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı, 22-23 ve 24. dönem Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, Günyüzü Belediye Başkanı Remzi Arayıt’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ede Başkan Arayıt, Hasan Fehmi Kinay’ a üzerinde Günyüzü Belediyesi’nin logosu bulunan Eskişehirspor atkısı hediye etti.