AK Parti yerel seçim çalışmalarına başladı

AK Parti yönetimi, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde izlenecek yol haritasına ilişkin çalışmaları başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kurmaylarına yeni sisteme uyum düzenlemelerin "Vatandaşın beklentilerini karşılayacak" şekilde hazırlanması talimatını verdi.

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı geçtiğimiz hafta iki günlük "seçim hazırlığı" kampı yaptı. Toplantılarda, önceki seçim kampanyaları yeniden gözden geçirilerek, 2019 yerel seçimlerinde izlenecek strateji ve yol haritası masaya yatırıldı. 2019 Mart ayındaki yerel seçimler için, bu yılın Temmuz ayından itibaren çalışmalara başlanması gündeme geldi. Bu kapsamda, temmuz veya ağustos ayından itibaren il ve ilçelerde Seçim Koordinasyon Merkezleri (SKM) kurulması ve buralarda görev alacak teşkilat mensuplarına yönelik eğitimlerin başlatılması kararlaştırıldı.



UYUM DÜZENMELERİ TALİMATI

AK Parti bir yandan da Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne ilişkin uyum çalışmalarını sürdürüyor. Mart ayı sonuna kadar, yeni sistemin yerel seçimleri ilgilendiren bölümlerinin yasalaştırılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yeni sisteme tam anlamıyla uyumun sağlanması için kurmaylarına, çalışma takviminin hızlandırılması talimatını verdiği öğrenildi. Erdoğan "Yapılacak çalışmaların ucu açık değil. Herkes planını buna göre yapsın. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne yönelik uyum düzenlemeleri halkın beklentilerine cevap verecek şekilde olmalı ve tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde olmalı. İyi bir sistem kurulmalı ve aksamamalı. Yeni hükûmet sisteminin ruhuna uygun adımlar atılmalı" dedi.



TEŞKİLATLA ANLIK HABERLEŞME SİSTEMİ

Öte yandan, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, 81 ildeki teşkilat mensupları ile anlık haberleşme imkanı veren yeni bir sistemi devreye sokuyor. Özellikle seçimlerde etkin bir şekilde kullanılması planlanan ve adına "AKSİS" denilen yeni haberleşme sistemi mobil telefonlarda ve bilgisayarlara yüklenecek. Sadece teşkilat mensuplarının kullanacağı sistem sayesinde parti yönetiminin talimatları tüm teşkilata aynı anda ulaşacak. Sistem ile özellikle sosyal medya üzerinden ortak mesajlar verilmesi, parti ile ilgili sosyal medyada ortaya atılacak yanlış haberlere karşı tüm teşkilatın aynı anda örgütlenerek olumsuz algının giderilmesi hedefleniyor. Türkiye'nin gündeminde o gün hangi konu varsa, bu konuda Cumhurbaşkanı'nın vereceği mesajlar ve parti yönetiminin görüşleri anında teşkilatlara bildirilecek ve bu yolla "söylem birliği" sağlanacak.