AK Parti Parti Sözcüsü Ünal: 15 Temmuz destanını ve kahramanlarını anıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Bu milletin 15 Temmuz gecesi kurtardığı demokrasisini anmak için sembolik olarak bir günlüğüne nöbet tutacağız. Biz sokaklarda demokrasi aramıyoruz, 15 Temmuz destanını ve kahramanlarını anıyoruz." ifadesini kullandı.



Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

CHP Sözcüsü Tezcan'ın, AK Parti'nin 15 Temmuz gecesi tutacağı nöbetler için "Adaleti sokakta aramamızı hazmedemeyenler, demokrasiyi sokakta arıyorlar." dediğini aktaran Ünal, "Bu yüzden, bir CHP Sözcüsü'nün bile anlayabileceği dilde tekrar tane tane yazıyorum. Biz, bu milletin 15 Temmuz gecesi kurtardığı demokrasisini anmak için sembolik olarak bir günlüğüne nöbet tutacağız. Biz sokaklarda demokrasi aramıyoruz, 15 Temmuz destanını ve kahramanlarını anıyoruz. Arzu ederseniz siz de katılabilirsiniz." masajını paylaştı.

Kaynak: AA