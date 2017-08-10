AK Parti noktayı koydu!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV yayınında gündemdeki konuları değerlendirdi.

SEÇİMLER VAKTİNDE YAPILACAK

Erken seçim tartışmalarına değinen Ünal, seçimlerin vaktinde yapılacağını kongrelere odaklandıklarını ifade etti.

Mahir Ünal, "Herhangi bir şekilde erken seçim düşünmüyoruz. Seçimleri vaktinde yapacağız. Kongrelerimize odaklanmış durumdayız..." diye konuştu.