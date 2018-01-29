AK Parti MYK toplantısı başladı
Parti genel merkezinde gerçekleştirilen MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanığında başladı29 Ocak 2018 Pazartesi 19:26
Parti genel merkezinde gerçekleştirilen MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanığında başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi parti genel merkezine geldi.
Saat 19.15'te başlayan toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklama yapması bekleniyor.