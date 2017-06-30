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AK Parti MKYK sonrası flaş açıklama: 15 Temmuz gecesi selalarla yürüyeceğiz!

AK Parti MKYK toplantısının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Mahir Ünal 15 Temmuz anma programına ilişkin bilgi verdi. Ünal, "00.13'te okunan salalarla birliket 81 ilimizde meydanlara yürüyeceğiz" dedi.

30 Haziran 2017 Cuma 17:43
AK Parti MKYK sonrası flaş açıklama: 15 Temmuz gecesi selalarla yürüyeceğiz!

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Saat 16.10'da başlayan toplantı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklama yaptı. Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İçtüzük paketi

"AK Parti tarafından Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir içtüzük paketi sunuldu. 11 Temmuz günü Anayasa Komisyonunda içtüzük görüşülmeye başlanacak.

15 Temmuz'da anma programı

Saat 00.13'te okunan salalarla birlikte 81 ilimizde meydanlara yürüyeceğiz."

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 17:43
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  6. Recep Tayyip
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  8. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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