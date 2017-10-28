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AK Parti milletvekili ve il başkanı kaza yaptı

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve İl Başkanı Necip Filiz’in bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada il başkanı ile birlikte 3 kişi yaralandı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 17:22
AK Parti milletvekili ve il başkanı kaza yaptı

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz'in içinde bulunduğu otomobil, Denizli'nin Merkezefendi İlçesi'ndeki İzmir karayolunda kaza yaptı. Kazada hafif yaralandığı belirtilen AK Partili Tin ve Filiz, ambulansla Özel Sağlık Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin danışmanlarından Mehmet Yüksel'in içinde bulunduğu Kadir Demir yönetimindeki 20 FN 001 plakalı otomobil ile Ali Durna idaresindeki 20 ZH 916 plakalı otomobil Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü kavşağında çarpıştı. Kazada, aralarında İl Başkanı Filiz, araç sürücüsü Kadir Demir ile diğer araçta bulunan 2 kişi kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 17:22
  1. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin
  2. AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz
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