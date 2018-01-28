AK Parti milletvekili askerlik şubesine gidip...

AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Afrin operasyonuna katılabilmek için askerlik şubesine dilekçe verdi.



Bursa'nın Mudanya ilçesinde toplanan 500 vatandaş Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin Harekatı'na destek olmak için bir araya geldi. Mudanya iskele meydanında toplanan 500 Mudanyalı ellerinde Türk bayraklarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine destek verdi. Meydanda Afrin operasyonuna katılmak için dilekçe dolduran Mudanyalılar 500 dilekçe topladı. Programa katılan AK Parti'nin engelli milletvekili Bennur Karaburun da dilekçe doldurarak Afrin operasyonuna katılmak istediğini söyledi. Dilekçesini Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığına Mudanyalı vatandaşlarla birlikte veren Bennur Karaburun, "Safımız belli olsun. Belki sağlıklı değilim ama karınca misali safım belli olsun. Belki benimde yapabilecek bir yeşim vardır. Düşüncesiyle bende dilekçemi verdim, Afrin'e gitmek için nasıl 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisine gitmek nasip olduysa Afrin'e gitmekte nasip olur inşallah" dedi.