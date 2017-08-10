AK Parti milletvekili adayı hayatını kaybetti

Şırnak AK Parti 3’üncü sıra milletvekili adayı Lezgin Adıyaman evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Beytüşşebap Devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Haberi alan Beytüşşebap’lılar Hastane önüne koştu. Toplanan binlerce kişi cenazeyi buradan alıp ilçeye bağlı Ayvalık köyündeki mezarlığa götürdü. Yüzlerce araçlık konvoy köye geldikten sonra burada ağıtlar eşliğinde defnedildi. Şırnak Ak Parti 3’üncü sıra milletvekili adayı olan Lezgin Adıyaman Jirki Aşireti lideri Tahir Adıyaman’ın yeğeni aynı zamanda Beytüşşebap AK Parti gençlik kolları başkanı Elind Adıyaman’ın babasıydı. Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Adıyaman’ın cenazesi gece geç saatlerde toprağa verildi.