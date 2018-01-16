AK Parti-MHP ittifakında flaş gelişme!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019 seçimlerinde Recep Tayyip Erdogan'ı destekleyeceklerini açıklamasından sonra oluşan ittifak ortamının ilk toplantısı çarşamba günü yapılacak.

GÜNDEMİ BELİRLEYECEK

Türkiye'deki siyaset gündemini belirleyecek olan toplantıya AK Parti Genel Merkezinin ev sahipliği yapacağı öğrenildi.

İTTİFAK KOMİSYONU KARARI ALINMIŞTI

Hatırlanacağı gibi Bahçeli'nin destek açıklamasının ardından Recep Tayyip Erdoğan kendisini Beştepe'ye davet etmiş ve ikili 35 dakika görüştükten sonra bir ittifak komisyonu kurulmasının kararı alınmıştı.

KATILACAK İSİMLER BELLİ

İttifak görüşmelerine AK Parti adına Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül; MHP adına ise Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı ve Faruk Aksu katılacak.