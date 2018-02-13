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AK Parti-MHP ittifakı ile ilgili flaş gelişme!
AK Parti ve MHP arasında yapılacak ittifak ile ilgili komisyon çalışmasını tamamlandı. Yarın liderlere sunulacak.
13 Şubat 2018 Salı 18:21
AYRINTILAR GELİYOR...
Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 18:21
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