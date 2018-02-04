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AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, tedavi gören oğlu Zerdeşt için dua istedi.

04 Şubat 2018 Pazar 10:40
AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi

AK PartiMardin Milletvekili Orhan Miroğlu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle uzun bir süredir tedavi gören ve geçtiğimiz Cuma günü tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan oğlu Zerdeşt Miroğlu için dua istedi.

Eşi Canan Miroğlu ve Oğlu Zerdest ile birlikte mutlu bir günlerinde çektikleri bir fotoğrafı  sosyal medya hesabından paylaşan Milletvekili Miroğlu, “Sevgili Zerdeşt Cuma sabahı tedavi gördüğü hastanede derin bir uykuya daldı. O sabahtan bu yana uyanmasını ve hayata yeniden merhaba demesini bekliyoruz. Biliyorum ki, Zerdeşt'i tanıyıp seven, hatta tanımadan seven herkes, Zerdeşt'in bu derin uykudan uyanmasını bekliyor. Ey Zerdeşt'in amcaları, halaları, ablaları, kardeşleri, dualarınızı eksik etmeyin lütfen, etmeyin ki Allah bu yavruya, 25 yıldır hayatta kalma mücadelesi veren bu cesur çocuğa yarattığı bu meleğe, şefaat etsin ve hayırlı bir müjde gibi yeniden aramıza yollasın..” ifadelerine yer verdi.

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 10:40
  1. AK PARTİ
  2. Mardin
  3. Orhan Miroğlu
  4. zerdeşt
  5. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • Abdullah BeytekinAbdullah Beytekin1 sa önce
    ACil şifalar diliyorum Allah anne ve babasına bağışlasın.
  • KöfteciKöfteci1 sa önce
    Allah yar ve yardımcınız olsun inşaallah
  • VatandasMusaVatandasMusa2 sa önce
    Allah cc yardimcilari olsun, aile icin cok zor bir durum. Dua edecegim, insallah kardesimiz uyanir, iyilesir.
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