Cloudflare

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'den iddialı sözler: Kazanamazsak istifa ederim

AK Parti Manisa İl Başkanı Zülfikar Gürcan’ın yerine genel merkez tarafından atanan yeni İl Başkanı Berk Mersinli il binasında partililere hitap etti. Mersinli, 2019 yılında yapılacak olan belediye seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni almak için çalışacaklarını, eğer alamazlarsa da o gün istifa edeceğini söyledi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'den iddialı sözler: Kazanamazsak istifa ederim
Eklenme: 29 Aralık 2016, 20:38
Bu haber 11.844 kez okundu

AK Parti MKYK tarafından görevden alınan AK Parti Manisa İl Başkanı Zülfikar Gürcan’ın yerine genel merkez tarafından atanan yeni İl Başkanı Berk Mersinli il binasında partililerle buluştu. Kalabalık bir gruba hitap eden Mersinli, 2019 yılında yapılacak olan belediye seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesini almak için çalışacaklarını, eğer alamazlarsa da o gün istifa edeceğini açıkladı.  

AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan temayüller ve mülakatlar sonucu Berk Mersinli AK Parti’nin yeni il başkanı oldu. Dün akşam saatlerinde Ankara’da mazbatasını alan Mersinli, il binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Mersinli’yi babası Tahir ve eşi İlkşen ile akrabaları da yalnız bırakmadı.

Genel Merkez tarafından kendisiyle birlikte mülakata çağrılan Zafer İkinci, Mehmet Emin Çipiloğlu ve Engin Yüksel ile birlikte basın toplantısı yapan Mersinli, "Genel Merkezimizin yaptığı temayüller ve mülakatlar sonucunda il başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Benimle birlikte İl başkanlığı adaylık sürecinde bulunan birbirinden kıymetli, Zafer İkinci, Engin Yüksel, Mehmet Emin Çipiloğlu, başkanlarıma teşekkür ediyorum. Mahalle başkanlarımıza, gençlik kollarımıza, kadın kolları başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine, belediye meclis üyelerimize, belediye başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine, milletvekillerimize, değerli dostlarımıza, taraflı tarafsız dualarını esirgemeyen Manisalı hemşerilerimize, basın mensuplarına ve kıymetli aile çok teşekkür ediyorum. İl koordinatörümüz Ali Aşlık, Bölge koordinatörümüz Metin Bulut, Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Mustafa Ataş ve Genel Başkanımız Başbakanımız Binali Yıldırım'a güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

10-12 gün içinde yeni yönetim oluşturacağını kaydeden Mersinli, “Manisa'da 1,5 milyon insanı kucaklayacak bir yönetim oluşturacağız. Manisa kamuoyuna en güzel şekilde bir yönetimle çıkmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde yapılacak olan referandumda Manisa’da en üst seviyede oy alacaklarını iddia eden Mersinli, MHP ve diğer partilerin oylarını da talip olduklarını kaydetti. Kaybettikleri 2009’da Manisa Belediyesi ve 2014’de Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni kazanacaklarını vurgulayan Mersinli, AK Parti belediyeciliğini Manisa ile buluşturacaklarını söyleyerek, en güzel adayla Manisalıların karşısına çıkacaklarını belirtti.

Mersinli, “Yerel seçimlerde il başkanı olarak seçime girersem ve belediyeyi kazanamazsak o gün istifamı sunacağım. Bunu Başbakanımız Binali Yıldırım'a da ilettim” diye konuştu.

 
EtiketlerAK Parti Genel MerkeziAK Parti MKYKBerk MersinliZülfikar Gürcan
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!
  • Rusya'dan ABD'ye jet cevap!
  • Obama'dan flaş Rus diplomat açıklaması!
  • ABD Rus diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi
  • 61 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı!
  • Kahraman'ın hastalığı belli oldu! Ameliyata alınacak
  • Sincar'da PKK-İran ittifakı! Neyin pazarlığı yapıldı?
  • Esed rejiminden ateşkes açıklaması!
  • Suriyeli muhalifler: Destekliyoruz!
  • Erdoğan'dan Kosovalı gazeteciyi susturan cevap
  • Başabakan Yıldırım'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması
  • Erdoğan'dan Suriye ateşkesi açıklaması
  • FETÖ’nün ikinci darbe için yazdırdığı mektup
  • ÖSO'dan flaş ateşkes açıklaması: Esed'in yeri...
  • Ateşkese saatler kala Erdoğan ve Putin'nden sürpriz
  • TBMM'de kritik madde kabul edildi
  • Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na soru soracak adamı mı bu?
  • Son dakika... Rus savaş uçakları ilk kez El Bab'da DAEŞ'i vurdu
  • El Bab'dan sıcak görüntüler... TSK böyle ilerliyor
  • Kent felaketi yaşıyor! Bakan açıklama yaptı: Seferberlik başlatıldı
  • Örgütün ‘infaz polisi’ böyle basıldı: Uyuyan hücre eylem planlıyordu
  • Son dakika: Suriye'de ateşkese varıldı, Türkiye garantör ülke
  • İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı ?
  • ABD'den açık tehdit! Artık zamanı geldi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Kahraman'ın hastalığı belli oldu! Ameliyata alınacakKahraman'ın hastalığı belli oldu! Ameliyata alınacak

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, hastaneye yatırıldı. İnfeksiyon hastalığı teşhisi konulan…

AK Partili isim konuştu: Kazanamazsak istifa ederimAK Partili isim konuştu: Kazanamazsak istifa ederim

AK Parti Manisa İl Başkanı Zülfikar Gürcan’ın yerine genel merkez…

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Anayasa teklifini geri çeksinlerCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Anayasa teklifini geri çeksinler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sayın Yıldırım ve TBMM Başkanı'na bir…

Başbakan Yardımcısı Canikli AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıBaşbakan Yardımcısı Canikli AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Başbakan Yardımcısı Canikli, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak haber,…

Meclisin yeni yılda ilk mesaisi anayasa değişiklik teklifi olacakMeclisin yeni yılda ilk mesaisi anayasa değişiklik teklifi olacak

AK Parti Grup Başkanlığı, milletvekillerine gönderdiği yazıda, anayasa değişiklik teklifinin…

Bakan Çelik AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldıBakan Çelik AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Avrupa Birliği Bakanı Çelik, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar…

'Üniversiteler terör sevicilerden temizlenecek''Üniversiteler terör sevicilerden temizlenecek'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, ''YÖK gerekli adımları atıp üniversiteleri PKK…

'Cumhurbaşkanı'na OHAL yetkisi' komisyondan geçti'Cumhurbaşkanı'na OHAL yetkisi' komisyondan geçti

Cumhurbaşkanı'na OHAL yetkisi veren 13. madde TBMM Anayasa Komisyonunda kabul…

'Asgari ücret 2017'de vergi dilimine girmeyecek''Asgari ücret 2017'de vergi dilimine girmeyecek'

Başbakan Yıldırım, bin 404 lira olarak belirlenen yeni asgari ücretin…