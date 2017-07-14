AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Mercan’a silahlı saldırıyla ilgili 1 tutuklama
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti İlçe Başkan Yardımcı Orhan Mercan ile ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi tutuklandı.14 Temmuz 2017 Cuma 23:30
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 30 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 20’si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden K.P., getirildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.