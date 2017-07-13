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AK Parti Kütahya İl Başkanı Çetinbaş, "15 Temmuz" sergisini gezdi

İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Kütahya Belediyesinin işbirliği ile 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde açılan “Oradaydık, unutmadık, unutturmadık” isimli fotoğraf sergisini gezen AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Çok güzel bir sergi olmuş, emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 23:12
AK Parti Kütahya İl Başkanı Çetinbaş, "15 Temmuz" sergisini gezdi

Sevgi Yolu’ndaki sergiyi gezerek, fotoğraflarla ilgili İHA Temsilcisi Hüseyin Efe’den bilgi alan AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Asla unutamayacağımız o gece yine fotoğraflarla canlandırıldı. Tekrar gözlerimizde canlandırıldı. Fotoğraflarda da görüldüğü gibi milletimiz tanklara çıplak bedenleriyle, terlikleriyle, tişörtleriyle fırladılar, pijamalarıyla evlerinden fırlayarak durdurdular. Milli iradenin üstünde başka bir irade tanımadıklarını bütün aleme haykırdılar. 15 Temmuz bu milletin derin hafızasında yerini aldı, unutulmayacak. 15 Temmuz’u gelecek nesillere aktaracağız ki ülkede bir daha ikinci bir kalkışmaya kalkılmasın. Emeği geçenlere teşekkür ederim, canlı, çok güzel bir sergi olmuş" dedi.

Fotoğraf sergisini AK Parti İl Başkan Yardımcıları Hayri Öz, Remzi Günay, Mehmet Er ve Mehmet Eşsiz de gezdi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 23:12
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