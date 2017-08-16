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AK Parti: Konuyu saptıramazlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Sözü evirip çevirmeye gerek yok. 'CHP'ye kumpas kuruldu.' diyerek konuyu saptıramazlar. Biz bugün sadece bazı sorular sorduk ve bunlara açık, anlaşılır cevaplar bekliyoruz." dedi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:56
AK Parti: Konuyu saptıramazlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "Sözü evirip çevirmeye gerek yok. 'CHP'ye kumpas kuruldu.' diyerek konuyu saptıramazlar. Biz bugün sadece bazı sorular sorduk ve bunlara açık, anlaşılır cevaplar bekliyoruz. 'Geçtiğimizi 3 yıl boyunca Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize kurulan kumpasların neresindeydiniz?' diye soruyoruz" dedi.

Ünal, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın değerlendirmelerine ilişkin AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Tezcan'ın açıklamalarının, gün içinde yaptığı yazılı açıklamada söylediklerini ispatlar nitelikte olduğunu ifade eden Ünal, "Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'sinin ciddi bir panik içinde olduğu anlaşılıyor. Sözü evirip çevirmeye gerek yok. 'CHP'ye kumpas kuruldu.' diyerek konuyu saptıramazlar. Biz bugün sadece bazı sorular sorduk ve bunlara açık, anlaşılır cevaplar bekliyoruz. Biz 'Geçtiğimizi 3 yıl boyunca Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize kurulan kumpasların neresindeydiniz?' diye soruyoruz"" diye konuştu.

"HAKARET VE TEHDİT YAPILANLARI TEMİZLEMEZ"

Ünal, açıklama yaparken siyasi nezaketi elden bırakmadıklarını vurgulayarak, "Asıl hakaret ve tehdidi yapan CHP'li sözcülerdir. Siyasi muhatabını 'leş' olarak niteleyecek kadar seviyesizleşmiş bir dili kullanıp hakaret eden, 'CHP’nin demir yumruğu kafalarına iner.' diyerek tehdit eden CHP'lilerdir. Hakaret ve tehdit, yapılanları temizlemez." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:56
  1. mahir ünal
  2. ak parti
  3. chp soru
  4. chp
  • Sıradan Vatandaş Sıradan Vatandaş 53 dk önce
    Kendi pisliklerinizi örtmek için hedef saptırıyorsunuz. Utanın utanın utanın.
  • Hak yoludur yolumuzHak yoludur yolumuz1 sa önce
    Arınç Gül Davutoğlu ve avaneleri ne olacak kardeşler????????
  • Günah ÇıkarmaGünah Çıkarma1 sa önce
    Bunlar anıtkabire dert dökmeye gidiyorlar ya, bir de günah çıkarsınlar, uyar: "Ey Atam biz devletin jandarması ile MİT' ini kafa kafaya tokuştturduk! Sırf Erdoğan' ı kontrpiyeyde bırakmak için TIR' ların içini dışına dökeerek, resimleyip ifşâ ettik! Ortağımız da Gülen di! Nasılız ama, lütfen bizi affet! Bi daa yapmayız yaa, cahillik işte!"
  • ALP ALP 2 sa önce
    İşte bu,can alıcı soru TÜRKİYE CUMHURİYETİ ne yapılan DAHİLİ HARİCİ OPERASYONLARIN NERESİNDESİNİZ???CHP yiKİMSE TEMİZE ÇIKARAMAZ.
  • oooooo2 sa önce
    Bu fetö, pkk, hdp, chp başındakiler ve seçmenleri, bunların hepisi MÜNAFIK. Gözüken Köy Kılavuz İstemez. ALLAH Cellecelâluh KURAN'da Münafıklar Cehennem'in En çok Azaplı yerinde olacak diye Biz Kullarına haber veriyor. ALLAH' IM Biz Müslüman Kullarını Dünyada Ve Ahirette MÜNAFIKLIKTAN Ebediyyen Koru ÂMÎN. Bunların MÜNAFIK Olduğunu Hep Beraber İspatlıyalım. Ben ALLAH Cellecelâluh'dan, ben Başta Bütün Nefes alıp veren İnsanların Müslüman Olmasını DİLİYORUM. Dedimya gözüken Köy Kılavuz İstemez. ALLAH Cellecelâluhkadınlara Başınızı Kapatın diyor. Recep Tayyip Erdoğan parlamentoda Başörtü yasağını kaldıralımmı diyor Bütün Müslümanlar EVET diyor. Bunlar ve seçmenleri ne diyor HAYIR al işte MÜNAFIKLAR. ALLAH Cellecelâluh her türlü Alkol Yasak diyor. Erdoğan yasaklayalımmı diyor MÜSLÜMANLAREVET diyor. Bunlar HAYIR diyor al işte MÜNAFIKLAR vesaire. ALLAH Cellecelâluh MÜNAFIKLAR Dünyada Mutlu değildirler Kalplerini BEN Biliyorum Ölünce'de Ebediyyen Cehennemdedirler Diye Bildiriyor. ALLAH' IMbeni, Bütün Sevdiklerimi, Bütün Müslümanları ve Kıyamete kadar gelecek olan Nesillerimizi MÜNAFIKLIKTAN Dünyada ve Ahirette Ebediyyen KORU ÂMÎN. ALLAH Celle Celâluh bütün külli Zalimleri, Ğayrimüslümleri ve Şia'ları birbiri'ne Düşürsün Âmîn.
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