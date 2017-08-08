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AK Parti kabul etti! Anlatamadık...

16 Nisan referandumunun ardından sonuçları kapsamlı olarak değerlendirmek için AK Parti bünyesinde kurulan ve 11 kişiden oluşan Siyasi Analiz Komisyonu çalışmalarında sona geldi.

08 Ağustos 2017 Salı 09:19
AK Parti kabul etti! Anlatamadık...

16 Nisan referandumunun ardından sonuçları kapsamlı olarak değerlendirmek için AK Parti bünyesinde kurulan ve 11 kişiden oluşan Siyasi Analiz Komisyonu çalışmalarında sona geldi.

AK Parti’nin oy oranının yüksek olmasına rağmen ‘Hayır’ın çıktığı Ankara, İstanbul ve Antalya’ya ağırlık verilen çalışmada 7 bölgenin de analizini yapıldı. Komisyon, ‘evet’ çıkan illerde neden ‘evet’ çıktığı, ‘hayır’ çıkan illerde ise neden hayır oyu verildiğini belirlemeye çalıştı. Yapılan analizde ‘Evet’i ve Hayır’ı artıran faktörler şöyle sıraladı:

‘EVET’İ ARTIRAN FAKTÖRLER

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyulan güven ve sevgi.

- Milletin AK Parti’yi istikrarın adresi olarak görmesi.

- Reformların devamının adresinin AK Parti hükümeti olarak görülmesi.

- Ekonomik refahın sürmesi.

- Mevcut sistemin aksayan yönleri özellikle koalisyon dönemlerinde yaşanan istikrarsızlıklar ve ekonomik çalkantıların geride kalacağının halk tarafından bilinmesi.

- Hükümetin terör ve FETÖ ile mücadelede etkin olması.

‘HAYIR’I ARTIRAN FAKTÖRLER

- Anayasa değişikliği paketinin içeriğinin çok iyi anlatılamaması.

- Değişikliği anlatacak kadroların paketi çok iyi içselleştirmemesi.

- Referandum kampanyası boyunca hassas konularda, partiyi aşan, partinin kabullenmeyeceği bazı söylemlerin egemen duruma gelmesi.

- Hayır cephesinin, bu olumsuz söylemleri değerlendirerek kampanyasını yürütmesi.

TÜRKİYE GAZETESİ

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 09:19
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