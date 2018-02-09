AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Şenocak getirilecek

Ak Parti'de 'metal yorgunluğu' değişikliğinde sıra büyük şehir yönetimlerine geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci 8 Şubat 2015'den bu yana sürdürdüğü görevinden istifa etti. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilmiş olan Temurci, Davutoğlu'na yakın bir isim olarak biliniyor. Milliyet'in AK Parti kaynaklarıdan edindiği bilgiye göre, uzun süredir Temurci ile Genel Merkez arasında sıkıntı yaşanıyordu. 15 Temmuz Darbe Girişi'minden önce görevden alınması gündeme gelen Temurci, darbe gecesinde sergilediği performans nedeniyle koltuğunu korudu.

Değişiklik uzun süredir Genel Merkez'in gündemindeydi. Ancak 2019 yerel seçimlerine İstanbul'u taşıyacak isim arayışı da uzun sürdü. İsim arayışı sürdüğü için İstanbul ilçe kongreleri de yapılmadı. Yaklaşık üç hafta önce yapılan temayül yoklamasında eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce adı önde çıktı. Ancak yapılan istişareler sonucunda Bayram Şenocak isminde karar kılındı.

Bayram Şenocak, 2014 yerel seçimlerinde Avcılar Belediye Başkan adayı olmuştu. Aslen Trabzonlu olan Şenocak, 1978 doğumlu. Şenocak iki yıl Avcılar İlçe Başkanlığı yaptı.