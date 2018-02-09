AK Parti İstanbul İl Başkanı istifa etti!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci düzenlediği basın toplantısı ile 3 yıldır devam ettiği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Temurci yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

"Bu üç yılı, ben üç farklı dönemde değerlendiriyorum. 7 Haziran, 1 Kasım seçimleri, 16 Nisan referandumu, Cumhurbaşkanımızın ikinci kez partimizin başına genel başkan olması. 7 Haziran seçimleri bu iş burada bitmeyen diyen bir teşkilatın başkanıydım. 1 Kasım hepimiz için bayram oldu. Yine bu kürsüde hep birlikte bu coğrafyada Recep Tayyip Erdoğan'ların durdurulamayacağını bu kürsüde haykırdık.

15 TEMMUZ EN BÜYÜK ZAFERİMİZ

Yaşadığımız iki seçimde ve referandumda başarılı işler çıkardık. Genel Başkan değişikliği sonrası İstanbul teşkilatında yeni bir dönem başladı.Hiçbirimiz 15 Temmuz'da gerçekleşen ihaneti beklemiyordu. O gece bu bina direnişin ilk kıvılcımının verildiği merkezlerden biri oldu. Biz o gece milletine, devletine, davasına, liderine sahip çıkmak için ilk çıkan teşkilat olduk. Seçimlerden konuşuyoruz, 15 Temmuz AK Parti İl Teşkilatlarının kazandığı en büyük zaferdir. Ben İstanbul'da üç yılda bütün zorluklara rağmen destan yazan, en büyük destanını yazan teşkilatımızın her bir ferdine teşekkür ediyorum.

GÖREVİMDEN ONURLA AYRILIYORUM

Bizim davamız rakamlara sığmayacak kadar büyük bir davadır. Davamız bizim hayatımızdır, davamız bizim geleceğimizdir. AK Parti Teşkilatları olarak yeni bir imtihanla karşı karşıyayız. Kişisel hukukların, dava hukukun korunması, bu süreçlerin partimiz adına zaferler sonuçlanması için hayati bir önem arz etmektedir. Ülkemiz 2019 seçimlerine doğru hızla yol alıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız görevden ayrıldı. Birilerinin adamı değil, tüm kardeşlerimizi kucaklayarak bu davanın adamı olmak bizim misyonumuz olmuştur. Onurla, şerefle geldiğimiz AK Parti İl Başkanlığı görevinden onurla ayrılıyorum. "