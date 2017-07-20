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AK Parti ilçe başkanının aracına saldırı!

AK Parti Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer’in aracına, park halinde olduğu sırada kimliği belirsiz kişilerce taşlı ve sopalı saldırıda bulunuldu.

20 Temmuz 2017 Perşembe 22:30
AK Parti ilçe başkanının aracına saldırı!

Olay, akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Villaları’nda bulunan AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer’e ait iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gezer’e ait araca park halinde olduğu sırada kimliği belirsiz kişilerce taşlı ve sopalı saldırıda bulunuldu.

Saldırı nedeniyle araçta hasar oluşken, iş yerinden çıktığı sırada durumu fark eden Gezer, polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 22:30
  1. AK PARTİ
  2. saldırı
  3. erkan gezer
  4. SİYASET Haberleri
  • vatansevervatansever58 dk önce
    Bunlar savunmasiz insanlara,nesnelere saldirir.. korkmayiz,.susmayiz..halklayiz..eleleyiz..inadina baris ve kardeslik..
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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