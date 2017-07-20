AK Parti ilçe başkanının aracına saldırı!

Olay, akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Villaları’nda bulunan AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer’e ait iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gezer’e ait araca park halinde olduğu sırada kimliği belirsiz kişilerce taşlı ve sopalı saldırıda bulunuldu.

Saldırı nedeniyle araçta hasar oluşken, iş yerinden çıktığı sırada durumu fark eden Gezer, polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şahısların yakalanması için çalışma başlattı.