AK Parti İl Başkanı Öz’den Aşkale İlçe Başkanına hayırlı olsun ziyareti

İlçe girişinde coşkulu karşılanan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, beraberinde İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ilçe halkını selamladıktan sonra, Abdullah Gül Sosyal Tesisleri’nde Belediye Başkanı Şengül Polat, AK Parti Aşkale İlçe Başkanı Kerim Polat, Kadın Kolları İlçe Başkanı Emine Aras, Teşkilat Başkanı Sabri Kösoğlu, partililerle bir araya gelerek İlçe Başkanlığı görevine atanan Kerim Polat’a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ınülkenin birliği, beraberliği ve kardeşliği için canla başla hizmet ettiğini ifade ederek,Parti içinde birlik, beraberliğe vurgu yapan İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Türkiye’nin bugün olduğu konumdan rahatsız olanlar var. Ekonomi konusunda, gelişmişlik anlamında; istikrarı, sürekliliği görmezden geliyorlar. Bu gün ülkemiz Türkiye sevdalısı bir lider kazandırdı ülkemize. O liderin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Sayın Cumhurbaşkanımızı Aşkale’den sevgiyle, hürmetle selamlıyoruz. Bizim teşkilatlarımız seçimden seçime değil, her zaman milletin yanında yer alıyor. Bu yüzden her seçimde oylarımızı arttırarak yolumuza, hedeflerimize 2023 vizyonumuza doğru hızla ilerliyoruz. Darbeler ve vesayet yönetimleri altında çok zaman kaybeden, çok enerji israf eden Türkiye, artık kendi tarihine, kültürüne, şartlarına uygun yeni bir yönetim tarzını geliştirip uygulayabilecek güce, olgunluğa, özgüvene kavuşmuştur. AK Parti kadrolarında görev alacak kardeşlerimizin şu bakanın, bu grubun değil davanın adamı olması şarttır. Davası olmayan, milletimizin tamamını kucaklamayan hiç kimse AK Parti’de yöneticilik yapamaz. Ülkemize yönelik saldırılar karşısında öncelikle bizim AK Partililer olarak sağlam durmamız lazım. Çalışacak kim olursa olsun herkese kapımız sonuna kadar açık ve bu kapı sonuna kadar hep açık kalacaktır,çünkü bu kapı gönül kapısıdır. Başta yeni ilçe başkanımız Kerim Polat’a Yönetim kurulundaki arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnsan odaklı çalışma gerçekleştiren partimizin önemli ayaklarından biri olan Aşkale İlçe Başkanlığındaki arkadaşlarımızla birlikte, partimiz adına vatandaşlarımıza en iyi hizmeti nasıl sunabiliriz bunun çabası ve gayreti içinde olacağız. Bu güne kadar elde ettiğiniz başarıları önümüzdeki dönemde de taçlandıracaksınız, daha güzel başarılara imza atacaksınız. Buna yürekten inanıyorum.” dedi.

Öğretmen emeklisi olan ve göreve yeni başlayan AK Parti Aşkale İlçe Başkanı Kerim Polat ise bayrak yarışını teslim almaktan mutlu olduğunu ifade ederek, “Allah’ım bizleri utandırmasın. Bizim öncelikli hedefimiz birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin her türlü sorunu üzerine eğilerek gerekli olan bütün çalışmaları yapacak ve halkın bütünlüğünü sağlayacağız. Beni bu göreve layık gören değerli yöneticilerimizi asla mahcup etmeyecek ve her kesime eşit davranacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.