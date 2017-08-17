AK Parti il başkanı istifa etti!

AK Parti Hakkari il Başkanı Nurettin Fırat, görevinden isitfa etti. İl Binasında açıklama yapan Fırat, "Görevi devraldıktan 2 ay sonra gerçekleşen 7 Haziran seçimlerinde yüzde 8 olan oy oranını, 1 Kasım seçimlerinde yüzde 12, 16 Nisan'daki halk oylamasında yüzde 32.5 seviyesine çıkarma başarısını sağladık" dedi.



AK Parti Hakkari il Başkanı Fırat, istifa ettiğini belirtirken, 9 Şubat 2015 tarihi itibariyle devraldığı bayrağı yeni gelecek olan arkadaşına bıraktığını açıkladı.

Fırat, şöyle dedi:



"Görevi aldığım günden bugüne kadar ekibimle beraber her daim Hakkari için iyi olan ne varsa onu yapma gayreti üzere bulundum.Teşkilat olarak halkımızı kucakladık, birlik, beraberliği ilimizde en üst seviyede temsil ettik. Bu çaba ve gayretlerimizin karşılığı olarak halkımızın teveccühüne mazhar olduk. Daha önce il ve ilçelerdeki parti büroları kapıtılarak büro malzemesi kapalı mekanlara depolanırken, AK partimizin bizden hemen önce açılan il bürosunu halka açtık.Yüksekova ve Çukurca parti bürolarımızın yerlerini satın alarak açılışlarını gerçekleştirdik. En zor süreçte göreve talip olduk, görevimizi yapma gayretimiz sonuç verdi ve parti üye kayıtlarımızı büyük bir ilgiyle karşılandı.Görevi devraldıktan iki ay sonra gerçekleşen 7 Haziran seçimlerinde yüzde 8 olan oy oranını, 1 Kasım seçimlerinde yüzde 12, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 32.5 seviyesine çıkarma başarısını sağladık. Teşkilattaki dava kardeşyerimiz ile vermiş olduğumuz bu mücadele sonucunda 16 Nisan halk oylamasında Türkiye'de yüzdelik olarak oyunu en çok arttıran il olduk.Böyle bir başarının ardından yeni dava arkadaşlarımıza yol vermek, alan açmak, yeni ses ve nefeslerle bu yürüyüşü taçlandırdam için , bir erdem olarak gördüğüm hizmet bayrağını yeni arkadaşıma devrediyorum.AK Parti il Başkanı olarak bugünden sonra görevimden istifa ederek mücadele bayrağını yeni dava kadeşlerime bırakmış bulunmaktayım.Bundan sonra bu partide gönüllü bir nefer olarak hizmet vermeye devam edeceğim."



Fırat , görev süresinde kendisi ile çalışan arkadaşlarından da helallik istedi.