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AK Parti İl Başkanı istifa etti

AK Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca, görevinden istifa etti. Bir süredir Ankara kulislerinde AK Parti teşkilatında yapılacak değişiklikler konuşuluyor ilk etapta 5 il başkanının değiştirileceği iddia ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı 'metal yorgunluğu' açıklaması ile bu iddiaları doğrular niteliğinde konuşmuştu. İlk istifa Ağrı'dan geldi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 08:34
AK Parti İl Başkanı istifa etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesinin ardından partisinin TBMM’deki grup toplantısına metal yorgunluğu vurgusu yapmış ve teşkilatta değişiklik sinyali vermişti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Önümüzdeki süreyi çok iyi değerlendirmeliyiz. Tüm bakanlarımızdan 180 günlük kısa vadeli bir eylem programı istedim. Bu yıl sonuna kadar il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, belde teşkilatlarımızın tamamını güncelleyeceğiz. Yeniden gözden geçireceğiz; çünkü ortada bir metal yorgunluğu var. Bunu aşmamız lazım. Onun için de çok daha dinamik ekiplerle inşallah 2019’a hazırlanmamız gerekiyor’ demişti.

AĞRI İL BAŞKANI’NDAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Basın toplantısı düzenleyerek yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Atmaca, “Bugünden itibaren il başkanlığı görevinden ayrılıyorum. 2 yıldır ben ve teşkilatım elimizden geldiği kadarıyla partimize katkı sağlamaya çalıştık. Ancak Cumhurbaşkanımızın partimiz genel başkanlığına gelmesiyle birlikte yeni süreç başladı. Bu süreçte birtakım değişiklikler elzem görüldü. Bu değişikliklerden bir tanesi de Ağrı oldu” dedi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 08:34
  1. ak parti
  2. ağrı
  3. istifa
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