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AK Parti il başkan vekilinin 17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı

AK Parti Bolu İl Başkan Vekili Melih Demirci’nin, 17 Aralık’ta yaptığı ’Ve perde açıldı, oyun başladı’ paylaşımına vatandaşlar tepki gösterdi.

05 Ocak 2018 Cuma 07:50
AK Parti il başkan vekilinin 17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı

AK Parti Bolu İl Başkanlığı’nın geçen 31 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılması planlanan kongresi iptal oldu. Mevcut İl Başkanı Nurettin Doğanay, kongrenin iptal edilmesinin ardından istifa etti. Ak Parti İl Başkan Vekili Melih Demirci’nin, 17 Aralık 2013 tarihinde hala kullanmakta olduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve yorumlar ortaya çıktı.

YEREL MEDYADA YER ALDI

Melih Demirci’nin, ’Ve perde açıldı, oyun başladı’ şeklindeki paylaşımı ve paylaşımının altına yorum yapanlara, ’Hükümetin yolsuzlukları’, ’Hükümetin yediği naneler gün yüzüne çıkmaya başladı’ şeklinde verdiği cevaplar yerel medyada yer aldı. Melih Demirci’nin paylaşımının haberlere konu olmasının ardından, vatandaşlar tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 07:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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