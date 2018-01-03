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AK Parti Hatay İl Başkanı belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, Hatay İl Başkanlığı'na İbrahim Güler'in atandığını açıkladı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 18:29
AK Parti Hatay İl Başkanı belli oldu

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Hatay il başkanlığına atama yapıldığını bildirdi. Ataş, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Hatay İl Başkanlığı'na İbrahim Güler'in getirildiğini duyurdu. Ataş, atamanın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 18:29
  1. AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş
  2. İbrahim Güler
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