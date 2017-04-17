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AK Parti harekete geçti! Erdoğan'a beklenen teklif

Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi ile birlikte Cumhurbaşkanının partiye üye olabilmesinin önü açıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "27-28 Nisan sonrasında Erdoğan'a üyelik teklifi yapacağız" dedi.

AK Parti harekete geçti! Erdoğan'a beklenen teklif
Eklenme: 17 Nisan 2017, 13:27

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "27-28 Nisan sonrasında Erdoğan'a üyelik teklifi yapacağız" dedi.

Elitaş özetle şu ifadeleri kullandı:

"Hayırlı uğurlu olsun demek lazım. Türkiye bundan sonra önündeki engelleri vesayet rejimi ile ilgili uygun bir şart oluşturan mevcut anayasayı değiştirerek yeni bir yönetim tarzına geçmiş oldu. Destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaş artık hiç kimseden endişe etmeden oyunun niyetini kendisine gelen siyasi parti temsilcisine ifade edebiliyor. Bugüne kadar böyle işler pek söylenmezdi. Herkes biliyor birbirini.

 
EtiketlerMustafa ElitaşRecep Tayyip Erdoğan
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