AK Parti harekete geçti! Erdoğan'a beklenen teklif

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "27-28 Nisan sonrasında Erdoğan'a üyelik teklifi yapacağız" dedi.

Elitaş özetle şu ifadeleri kullandı:

"Hayırlı uğurlu olsun demek lazım. Türkiye bundan sonra önündeki engelleri vesayet rejimi ile ilgili uygun bir şart oluşturan mevcut anayasayı değiştirerek yeni bir yönetim tarzına geçmiş oldu. Destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaş artık hiç kimseden endişe etmeden oyunun niyetini kendisine gelen siyasi parti temsilcisine ifade edebiliyor. Bugüne kadar böyle işler pek söylenmezdi. Herkes biliyor birbirini.