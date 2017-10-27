AK Parti Grup Başkanvekili Turan: İstanbul'u ayağa kaldırdık

Kağıthane Belediyesi Sultan Selim Kompleksi açılışına katılan Turan, AK Parti belediyelerinin halka büyük hizmetleri olduğunu söyledi.

Turan, bazı AK Partili belediye başkanlarının istifasına değinerek, "Her siyasi partinin kendi içinde bir denetim mekanizması vardır. Tüm belediye başkanlarımız başımızın üstünde. Bizim anketimiz, vekillerimiz, muhtarlarımız, MYK, MKYK ve Genel Başkanımız var. Yani ana muhalefetin iddia ettiği gibi bizim belediye başkanlarımız ceza davasının konusu değildir. Onlar bizim belediye başkanlarımız. Ancak siyasetin yenilenmesi AK Parti için kaçınılmaz bir meseledir." diye konuştu

Bu konudan ana muhalefet partisine "ekmek çıkmayacağını" söyleyen Turan, "Onlar kendi partilerine baksınlar. Geçen hafta CHP'den iki vekil istifa etti. Bizim belediye başkanlarımız dostumuz, yol arkadaşımız. Mesele, AK Parti'nin daha iyi olmasıyla ilgilidir. Zaten bu konu büyük oranda geride kaldı. Bundan sonra motivemizi en üst noktaya çekeceğiz. 2019'a koşarak gideceğiz. Çünkü 2019 bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'u ayağa kaldırdık"

"Yine CHP Genel Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük mütevazilik örneği ve öz eleştiri olarak söylediği, 'İstanbul'a zaman zaman yanlış yaptık' ifadesini aldı başka yöne çekti." diyen Bülent Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul bir defa Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde ne yaptığını iyi bilir. İstanbul'a ihanet etmek bir yana İstanbul'u nasıl ayağa kaldırdığını iyi bilir. Ne ihaneti Allah aşkına? Orta okul öğrencisiydim. Haliç'te bırakın balığın yüzmesini tekne yüzemezdi. Şimdi böyle bir sorun var mı? Türkiye'nin o yıllarda ilk ve en modern arıtma tesisi Tayyip Erdoğan döneminde yapıldı. Neden bunu söylüyorum? Şu an Marmara Denizi'nde balık sayısı ve çeşidi artmışsa o günlerde temelleri atıldı. KİPTAŞ bir Türkiye markası haline geldi. Doğalgaz geldi. İSKİ suyu temizledi. Havamız temizlendi. Her alanda çok büyük adımlar atıldı. İhanet bir tarafa İstanbul ayağa kaldırıldı. Cumhurbaşkanımızın ifadesi 'sadece dikey mimaride çok dikkat etmedik' yönünde bir şeydir. Yatay, dikey meselesi. O yüzden buradan da ana muhalefete asla ekmek çıkmaz. İstanbul halkı da hangi partinin iş yaptığı, hangisinin istismar ettiğini iyi bilir. Suyun akmadığı, Haliç'in koktuğu yılları hatırlıyoruz. Şu anda büyük projeleri geçtim, artık İstanbul'da neredeyse kaçak yapılaşma kalmadı. Bunlar az işler mi? Batan İstanbul'u alıp, ayağa kaldırdık. Eksiğimiz, hatamız illa ki vardır. Bunları revize ederiz ancak büyük tarafa bakınca çok büyük oranda işler yapıldığını keyifle görüyoruz."