AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Bu ülkenin en büyük problemi ana muhalefettir

İlim Yayma Cemiyeti'nin düzenlediği 'Küreselleşme ve 15 Temmuz' konulu panele katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turan, "Bu ülkenin en büyük problemi ana muhalefettir. Ülke sorunlarını dışarıya taşıyarak, iç siyasi çatışmaları körükleyerek muhalefet yapıldığını sanıyorlar" dedi.

Paneldeki konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bülent Turan, şunları kaydetti: "Bu ülkenin en büyük problemi ana muhalefettir. Ülke sorunlarını dışarıya taşıyarak, iç siyasi çatışmaları körükleyerek muhalefet yapıldığını sanıyorlar. Bazı terör destekçesi ülkelerin 'Türkiye güvenli değil' söylemini dillerinden düşürmüyorlar. FETÖ mensuplarının mahkemelerde kullandığı 'kontrollü darbe' ifadesini savunuyorlar. Meydanlarda, televizyonlarda bunları tekrarlıyorlar. Bu ülkede kontrol altında olan bir kişi var, o da Anamuhalefet partisinin başındaki zattır. Genel Başkanlığa gelişi bunun en büyük ispatıdır. Kullandığı dil bunu desteklemektedir. Terörün dili Anamuhalefetin adeta anadili olmuş durumda."

Türkiye'de vesayetçiler ile vesayetçilere karşı olanların arasında kavga olduğunu ileri süren Turan, "Terör örgütü mensuplarının mahkemelerde kullandığı dili muhalefetin kullandığını görüyoruz" dedi.

'TÜRKİYE ÜZERİNDE OYUNLAR OYNANIYOR, AK PARTİ 10 YILDIR OPERASYONA MARUZ KALIYOR'

Turan, AK Parti iktidarının 10 yıldan fazla bir süredir operasyonlara maruz kaldığını, Türkiye üzerinde oynanan oyunlar olduğunu savunarak, "Türkiye'de vesayetçiler ile vesayetçilere karşı olanların kavgası var. Bu ülke ne zaman kendi ayakları üzerinde durmaya kalksa ya darbeyle ya da iç siyasi çatışmalarla kalkınması engellenmeye çalışıldı. Her zaman ülkemiz üzerinde vesayet kurmaya çalıştılar. 15 Temmuz hain darbe girişimi de son hamleleri oldu. Bu millet, vesayetçilere dur demesini çok iyi biliyor" diye konuştu.