AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Demek ki halkın sokağa çıkması Akaydın'ı hüsrana uğratmış

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP'li Mustafa Akaydın'ın 15 Temmuz şehitleriyle ilgili sarf ettiği sözlere ilişkin "Demek ki halkın sokağa çıkması ve darbeyi akamete uğratması CHP'li Akaydın'ı hüsrana uğratmıştır." dedi.

Muş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın "15 Temmuz'da 250 kişinin katili devlettir" söylemiyle FETÖ'yü aklamaya çalıştığını belirtti.

"15 Temmuz'da halkın sokağa çıkmasını eleştiren Akaydın'ın, darbe girişiminin başarılı olması için sabaha kadar beklediğinin anlaşıldığını" ifade eden Muş, "Demek ki halkın sokağa çıkması ve darbeyi akamete uğratması CHP'li Akaydın'ı hüsrana uğratmıştır. Bu söylemler açık şekilde FETÖ'nün algı operasyonlarına CHP tarafından verilmiş bir destektir." dedi.

Akaydın'ın, söylemleriyle devleti "katil", FETÖ'yü ise masum göstermeye çalıştığının altını çizen Muş, Akaydın'ın sözlerine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir disiplin işlemi başlatıp başlatmayacağını merak ettiklerini dile getirdi.

"Yoksa Kılıçdaroğlu da tıpkı CHP milletvekili gibi devleti katil olarak mı görmektedir?" diye soran Muş, "Referandum sürecinde 'Evet diyenleri denize dökeriz' diyen CHP'li bir başka vekilin sözleri karşısında susan Kılıçdaroğlu, yine suspus olmuştur. Hem her fırsatta cumhuriyetçi olduğunuzu ifade edeceksiniz hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni katil olarak nitelendireceksiniz. FETÖ'cüleri aklamak için devleti katil yapmak CHP'nin hangi ilkesinde var? 'Kontrollü darbe', 'Katil devlet' söylemleri, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'la ilgili asıl niyetini, yani darbenin başarılı olmamasından duyduğu hayıflanmayı mı göstermektedir?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA