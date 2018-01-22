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AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Türkiye asla izin vermeyecek

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde emperyal güçlerin her zaman kullanabilecekleri bir çete yapısının oluşmasına izin vermeyeceğini belirtti.

22 Ocak 2018 Pazartesi 10:01
AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Türkiye asla izin vermeyecek

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, katıldığı AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanlığı divan toplantısında Türkiye’nin Afrin operasyonunu değerlendiren Naci Bostancı, “PYD denilen örgüt emperyal güçlerin eğlence mekanının girişinde bodyguardıdır. Başka bir şey değil ve kimseyi temsil etmiyor. O yüzden Türkiye terör muhabbetiyle bölgeyi birbirine düşürmek ve bunun üzerinden egemen olmak isteyen bir emperyal siyasete karşı işte bu terör örgütüyle mücadele ediyor. Allah’ın izniyle buradan zaferle çıkacaktır. Suriye’nin kuzeyinde emperyal güçlerin her zaman kullanabilecekleri bir bodyguard yapının, bir külhan yapının bir çete yapısının oluşmasına asla izin vermeyecektir” diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 10:01
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