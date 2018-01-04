Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AK Parti Grup Başkan Vekili Elitaş'tan çarpıcı İran yorumu

Elitaş, İran’daki karışıklıkla ilgili, "Aynısını Gezi'de de yaptılar. Bu bir kalkışma ama başka yerlerde Erdoğan olmadığı için durduramıyorlar. '' dedi.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:29
AK Parti Grup Başkan Vekili Elitaş'tan çarpıcı İran yorumu

Mustafa Elitaş, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde AK Parti ilçe teşkilatını ziyaretinde konuştu. Elitaş, sözlerine, ''Bizde Gezi olayları nasılsa, İran’daki olaylar da aynı diyerek" başladı. Elitaş, şöyle devam etti:

''Gezi olayları nasıl çıktı? Ne oldu? Kimsenin bildiği yok. Birden bire bir şey oldu. Taksim'de üç ağaç kesilecek diye tüm Türkiye ayağa kalktı. Belki Sarıoğlan’da da ayağa kalkan olmuştur. Belki Sarıoğlan’da da tencere tava çalan olmuştur. Türkiye’nin 81 vilayetinin 80'inde tencere tava çaldılar. Sebep, Taksim'de üç tane ağaç kesilecek diye. Şimdi aynısı İran’da oluyor. İran’daki olayın sebebi yumurta fiyatları. Yumurta fiyatları arttı diye İran ayakta. 29 kişi dün itibarı ile olaylarda hayatını kaybetmiş, 400 yaralı var. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar ,bir yumurta konusunda hak ararken 400 insanın yaralanmasına 29 insanın hayatını kaybetmesine sebebiyet verdiler. Aynısını Gezi olaylarında yaptılar. Bu bir kalkışma ama, başka yerlerde Recep Tayyip Erdoğan olmadığı için durduramıyorlar. Susturamıyorlar. Şimdi bakıyorum İran’da bir haftadır yaşanan hadiselerle Gezi olaylarının nereden nereye hangi noktaya ulaştığını ve Türkiye’yi getirmek istedikleri noktanın ne olduğunu gördüğümüzde bu ihanet şebekelerinin bu hainlerin bu satılmışların amaçlarının hangi noktada olduğunu görüyoruz.''

'GEZİ'YE KATILANLAR İRAN'A BAKIP HATASINI ANLAR'

Gezi olaylarına katılanların İran'da yaşananları gördükten sonra, hata yaptıklarını anlayacaklarını düşündüğünü söyleyen Elitaş, ''İnşallah, Gezi olaylarındaki kardeşlerimiz iktidara muhalefet olsun diye tencere tava çalan kardeşlerimiz şu anda o günleri bugünden, İran penceresinden bakıp geçmişe doğru dönüp derler ki, biz hata yaptık. Biz bu ülkenin birliği ve beraberliği için bekası için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekir. Onların iyi niyetli olmadıklarını anlamış olabilirler. Devletin en büyük yerinde olanlar bile bunları dinlemek lazım bunları anlamak lazım zafiyetinde bulunmuşlardır. Ama Şimdi İran’dan, 2013 Gezi olaylarına baktığımızda ne kadar büyük bir zaaf ne kadar büyük bir ihanetin içerisinde bulunduklarını görmeleri gerekir'' dedi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 14:29
  1. AK PARTİ
  2. iran
  3. Mustafa Elitaş
  4. Dış Politika Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elitaş: "Gezi olayları" nasıl ise İran'daki olaylar da aynı
    1. Elitaş: "Gezi olayları" nasıl ise..
    2. Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 6..
    3. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    4. Hiç geçmediği köprüden cezasından..
    5. Ümraniyeli kadınlar meslek sahibi oluyor
    6. Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 4..
    7. Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması
    8. Kahramanmaraş'ta kadınlara özel otobüs
    9. Pakistan ile Hindistan askerleri..
    10. Eli kanlı İsrail askeri Batı Şeria’ya..
    11. Muslera o isimleri takip etti!
    12. Beyaz Saray'da çalışanları korkutan..
    13. İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    14. 3 gün eşi ve kızının cesediyle yaşadı
    15. Kırmızı alarm! Velilere 'çocuklarınızı..
    16. AB'den Türkiye açıklaması: Devam..
    17. Adalet Bakanı: Türkiye'ye saldırıdır
    18. Bakanlık kayak merkezi Uludağ için..
    19. Rus şirketten Türkiye açıklaması:..
    20. ASELSAN'dan dev anlaşma
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Putin’in koltuğuna aday
    Putin’in koltuğuna aday
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha