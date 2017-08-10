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AK Parti Genişletilmiş İl Kadın Kolları toplantısı gerçekleştirildi

Ak Parti Eskişehir Genişletilmiş Kadın Kolları toplantısı yapıldı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:47
AK Parti Genişletilmiş İl Kadın Kolları toplantısı gerçekleştirildi

Parti binasında İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın başkanlığındaki toplantıya, Ak Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay’ın yanı sıra Odunpazarı ve Tepebaşı ilçe kadın kolları başkanları, yönetimleri ve kadın kolları mahalle başkanları katıldı. Toplantıda, yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme yapan Yalçın, kongre süreçleri hakkında değerlendirme bulundu.

Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay da konuşmasında, kadın kollarının çalışmalarını hem genel merkezin hem de kendisinin takdir ederek takip ettiğini, yapılan çat kapı ziyaretlerin ve sosyal ziyaretlerin şehrin tüm kesimini kapsayıcı olması gerektiğini belirtti. Kadın kolları yöneticileri ve mahalle başkanları ile saha çalışmalarına yönelik bilgiler alan ve sorularını cevaplayan Günay, “Hem şehrimiz için hem de ülkemiz için hep birlikte çalışacağız. Projelerimizi ülke genelinde de yaygınlaştırarak daha güzel işlere imza atacağız. Kadın kollarımız, mahalle başkanlarımızla, ilçe başkanlarımız, il kadın kolları başkanımız, yönetimleri çok güzel bir sinerji var, uyum içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz, hep birlikte daha nice Ak Yıllara" diye belirtti.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:47
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