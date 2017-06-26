Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: “Bütün örgütler aynı aklın ürünü”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz,bütün terör örgütlerinin aynı aklın ürünü olduğunu belirterek , “Bunlar farklı isimler altında geliyor olsalar da hepsi aynı kaynaktan besleniyorlar” dedi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 22:49
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: “Bütün örgütler aynı aklın ürünü”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Yılmaz, yaptığı konuşmada terör saldırılarını kınayarak, “Terörü bir kez daha lanetliyorum. Sadece yapanları değil, terörü bir araç olarak kullananları, terörün arkasındaki zihniyetleri, besleyenleri hepsini lanetliyoruz. Asıl lanetlememiz gereken de o geri plandaki güçler” diye konuştu.

Birtakım uluslararası çevrelerin terörü bir araç olarak kullandığını kaydeden Yılmaz, “Türkiye’nin birlik ve beraberliğini kırmaya, gücünü ve gelişmesini engellemeye çalışıyorlar. Cenab-ı Allah bizi onların tuzağına düşürmesin. Bunlar farklı isimler altında geliyor olsalar da hepsi aynı kaynaktan besleniyorlar. Biri dini kavramları kullanıyor FETÖ gibi yapılar, bir başkası mezhebi kavramlar kullanıyor, bir başkası etnik kavramları kullanıyor ama hepsi aynı mutfaktan çıkıyorlar, aynı aklın ürünleriler. Bunu iyi görmemiz lazım, buna karşı da çok uyanık olmamız lazım. Basiretimizle, ferasetimizle, birliğimizle, beraberliğimizle karşı koymamız lazım” şeklinde konuştu.

Teröre karşı verilecek en güzel cevabın gelecek nesillere sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Özelikle de gençlerimizi, çocuklarımızı bu terör odaklarına kaptırmamamız, muhafaza etmemiz, çok çok uyanık olmamız lazım. Gençlerimizi ne kadar iyi, ne kadar donanımlı yetiştirirsek, teröre karşı da en güzel cevabı vermiş oluruz. En güzel cevap, bu gelecek nesillere sahip çıkmaktır ve biz de Allah’ın izniyle sahip çıkacağız" dedi.

Programa Yılmaz’ın yanısıraAK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Belediye Başkan Vekili Halim Sügü,partililer katıldı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 22:49
  1. Türkiye
  2. AK Parti
  3. Bingöl
  4. Cevdet Yılmaz
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atina'da isyan ateşi tavan yaptı! Bakanlığa yürüdüler
    1. Atina'da isyan ateşi tavan yaptı!..
    2. Avrupa devinde fakirleşme oranı yüzde..
    3. PKK'nın 'Susa Cami Katliamı'nda..
    4. Antalya'da süpermarkette bıçaklı soygun!
    5. Zonguldak'ta iki otomobil kafa kafaya..
    6. ABD Anayasa Mahkemesi Trump'ı..
    7. Rusya ve Finlandiya ortak sınır..
    8. 162 Boko Haram mensubu öldürüldü
    9. Psikopat ressam Salvador Dali’nin..
    10. Lavrov'dan Tillerson'a çağrı
    11. "Siyaset yol yürürken iz bırakmaktır"
    12. Atina'da işçiler İçişleri Bakanlığı'na..
    13. Donald Trump'tan 'vize yasağı'..
    14. 2 genci akut kayalıklar arasından..
    15. Şehidin kızından yürek burkan soru:..
    16. 18 yaşında 63 suçtan aranıyordu
    17. Kartal Belediye Başkanı Öz’den sözde..
    18. Kucağında topla cesedi izledi
    19. O ülkeler ortak sınır protokolü imzaladı
    20. Almanya: Erdoğan'ın korumalarını..
    Abdullah Gül'den bayram mesajı!
    Abdullah Gül'den bayram mesajı!
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…