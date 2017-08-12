AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık:  Sorumluluk sahibi olmak zorundasınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alman Focus dergisine yaptığı açıklamaya ilişkin eleştirilerde bulunan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Terör örgütleriyle mücadele ederken ana muhalefet partisinin yapmış olduğu açıklamaları sizin, milletimizin takdirine sunuyorum. Biz bir taraftan terör örgütleriyle mücadele ederken diğer taraftan yatırımları yaparken Sayın Kılıçdaroğlu önce 'adelet arıyorum' diye yollarda yürüdü. Ondan sonra gitti yolun sonunu Focus Dergisi'nde buldu. 'Türkiye güvensizdir, gelenlerinde can güvenliği yoktur' açıklamasını yaptı. En az terör örgütleri kadar, Kandil, PKK ve FETÖ kadar yapmış olduğu açıklamalar Türkiye aleyhinedir ve Türkiye için ihanettir." diye konuştu.

"SORUMLULUK SAHİBİ OLMAK ZORUNDASINIZ"

Türkiye'nin yabancılara şikayet edilmesinin yanlış olduğunu vurgulayan Çalık, şöyle devam etti:

"Siz Ahmet'ten, Mehmet'ten aldığınız desteği gidip yabancılara peşkeş çekemezsiniz. Siz, bu ülkenin yüzde 20'nin üzerinde oyunu almış ana muhalefet partisinin ve iktidara aday partinin genel başkanısınız. Sorumluluk sahibi olmak zorundasınız. Türkiye'nin birliği, dirliği için yapılması gerekenaçıklamalar Focus'a verdiğiniz açıklamalar değildir. Türkiye aleyhine açıklamalar yapmak ana muhalefet partisi genel başkanına ki düşündüğümüzde geçmiş dönemdeki açıklamalar, yakışmış mıdır? Evet Kemal Kılıçdaroğlu'na yakışmıştır. Hani 'yakışmaz' diyecektim ama Kemal Kılıçdaroğlu olunca adı yakışmıştır."

Açıklamaların CHP seçmeninin de vicdanını sızlattığına inandığını aktaran Çalık, o seçmenlerin Vatanperver, yurtsever olduğunu, bu vatan için canlarını seve seve verdiklerini bildiklerini kaydetti.

Çalık, PKK ve FETÖ ile mücadele ederken ülkeye hizmet etmeye davam edeceklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemize yabancı yatırımcı gelmesi için de elimizden gelen tüm destek ve çabayı gerçekleştireceğiz. Bakın son yapılan rüzgar enerjisi ihalesini Alman firması aldı. Türkiye güvensiz olsa bu yatırımlar gelmez. Son yapılan araştırmalara göre Türkiye'ye baktığınızda, güvenilen ülkeler içerisinde Türkiye 7-8. sırada. Dünyada en fazla güvenilen ülkeler sıralamasına giriyor. Ülkemiz güvenilir ülkedir, eğer güvensizlik varsa siz kendinizde güvensizliği arayın diyorum."

Çalık, konuşmasının ardından partililere hizmetlerinden dolayı birer plaket verdi.

Öznur Çalık, daha sonra Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey'i ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.